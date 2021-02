Porto - Juventus : la Juve s'en sort bien, le résumé du match en vidéo

23:25 - La Juventus reste en vie

La Juventus espérait certainement ramener un meilleur résultat qu'une défaite de Porto lors de ce huitième de finale aller de la Ligue des champions. Mais ce revers (2-1) semble presque être un bon résultat au final, tant les Bianconeri ont montré de très grandes difficultés à l'Estadio do Dragao ce mercredi soir. Les Portugais ont profité de l'apathie de la défense italienne à chaque début de période, d'abord grâce à Tarami, mais aussi un peu grâce à Betancur et Szczesny, après 63 secondes de jeu, puis grâce à Moussa Marega après 19 secondes de jeu en seconde période. Des sautes de concentration impardonnables à ce niveau et inhabituelles du côté de la Juventus. Heureusement pour eux, les joueurs d'Andrea Pirlo ont fini par marquer grâce à Federico Chiesa (82e), sans se montrer géniaux. Un but à l'extérieur qui pourrait bien changre la donne dans cette double confrontation européenne. Le match retour aura lieu le 9 mars à Turin.