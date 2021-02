Porto - Juventus : pronostic, chaîne TV, compo... Les infos du match

PRTO - JUVENTUS TURIN. La Juve se déplace au Portugal, ce mercredi 17 février 2021, en huitième de finale aller de la Ligue des champions de football. Diffusion TV, streaming… Sur quelle chaîne t à quelle heure voir le match ? Découvrez également la composition probable des deux équipes.

Les huitièmes de finale de la Ligue des champions 2020-2021 se poursuivent aujourd'hui avec notamment ce joli choc entre le FC Porto et la Juventus Turin. Après une phase de poules bien menée (deuxième derrière Manchester City), la formation portugaise se voit proposer un nouveau défi d'envergure face à une Juve certes décevante en championnat (4e du classement) mais qui souhaite ardemment effacer le souvenir de l'an passé (élimination à ce stade de la compétition face à Lyon) et pourquoi pas rééditer ses performances de 2015 et 2017 (finaliste). "La Ligue des champions est un objectif, il faut y croire, on est une équipe qui peut aller jusqu'au bout", a d'ailleurs indiqué l'entraîneur Andra Pirlo, hier, devant la presse. Cristiano Ronaldo et ses coéquipiers partent d'ailleurs favoris de ce match aller en terre portugaise, avec une cote de victoire qui tourne autour de 2 euros (pour 1 euro de mise), tandis que le résultat nul est coté à 3,30 euros et le succès de Porto à plus de 4 euros.

Notez bien l'horaire du coup d'envoi de ce match des 8e de finale de la Ligue des champions entre le FC Porto et la Juventus Turin : il sera donné à 21h, ce mercredi 17 février 2021, depuis le Stade du Dragon, par l'Espagnol Carlos Del Cerro Grande, l'arbitre de la rencontre.

Du côté portugais, Sergio Conceiçao dispsoe d'un effectif quasiment au complet et pourrait opter pour une composition de départ en 5-3-2, avec Moussa Marega et Jesus Manuel Corona associés en attaque. La compo probable du FC Porto : Manafa, Mbemba, Pepe, Sarr, Sanusi - Oliveira, Uribe, Otavio - Marega, Corona. Dans la camp turinois, Andrea Pirlo sera privé de Bonucci, Arthur, Cuadrado et Dybala. La compo probable de la Juventus : Szczesny - Danilo, Chiellini, De Ligt, Sandro - Chiesa, Bentancur, Rabiot, McKennie - Morata, Cristiano Ronaldo.

Ce Porto - Juventus Turin ne bénéficiera pas d'une diffusion en clair à la TV ce mercredi : c'est la chaîne RMC Sport 1 qui assurera en effet la retransmission du match en direct (le programme TV).

Pour regarder ce match de foot entre Porto et la Juve en streaming, via votre tablette, votre ordinateur, ou encore votre smartphone, il faut vous diriger vers le site Internet dédié de RMC Sport. L'accès au flux vidéo est également conditionné à la souscription d'un abonnement payant.

Newsletter Linternaute.com Voir un exemple inscription Newsletters Les informations recueillies sont destinées à CCM Benchmark Group pour vous assurer l'envoi de votre newsletter. Elles seront également utilisées sous réserve des options souscrites, à des fins de ciblage publicitaire. Vous bénéficiez d'un droit d'accès et de rectification de vos données personnelles, ainsi que celui d'en demander l'effacement dans les limites prévues par la loi. Vous pouvez également à tout moment revoir vos options en matière de ciblage. En savoir plus sur notre politique de confidentialité.

Notez également que nous vous proposerons de vivre ce match Porto - Juventus en direct commenté ce soir (sur cette page), avec l'évolution du score et le résumé des meilleures actions en live. Vous pourrez aussi découvrir, après le coup de sifflet final, un résumé complet de cette rencontre de Ligue des champions et les premières réactions.