Porto - Juventus : la Juve en difficulté, le match en direct

21:55 - La Juventus doit se reprendre

Le FC Porto mène après 45 minutes à l'Estadio do Dragao face à la Juventus (1-0), grâce à un but inscrit après 63 secondes par l'Iranien Mehdi Taremi après une énorme erreur de Rodrigo Betancur, auteur d'une passe en retrait complètement ratée pour son gardien Szczesny. Mais au-delà de ce déficit au tableau d'affichage, les Italiens n'ont absolument pas réussi à se montrer dangereux et à inquiéter Marchesin, le gardien du FC Porto. Pour ne rien arranger, le capitaine de la Juventus Giorgio Chiellini a dû sortir sur blessure. Les joueurs d'Andrea Pirlo vont devoir se reprendre en deuxième période !