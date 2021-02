Séville - Dortmund : TV, streaming… Sur quelle chaîne voir le match ?

SEVILLE - DORTMUND. Le FC Séville reçoit le Borussia Dortmund, ce mercredi 17 février 2021, pour le compte des 8e de finale de la Champions League de foot. Horaire, chaîne TV, diffusion en streaming, compo des équipes… Voici ce qu'il faut savoir avant le match.

Le rendez-vous est fixé à 21 heures, ce soir, pour le coup d'envoi de ce match FC Séville - Borussia Dortmund, entre deux équipes a priori pas destinées à jouer la victoire finale dans cette Ligue des champions mais qui disposent d'une belle opportunité de s'inviter dans le grand huit de la compétition. En France, ce huitième de finale aller est programmé à la TV sur la chaîne RMC Sport 2, tandis que la retransmission en streaming sera proposée sur le site Internet du diffuseur. Rappelons que dans les deux cas, l'accès à la diffusion est réservé aux abonnés.

Newsletter Linternaute.com Voir un exemple inscription Newsletters Les informations recueillies sont destinées à CCM Benchmark Group pour vous assurer l'envoi de votre newsletter. Elles seront également utilisées sous réserve des options souscrites, à des fins de ciblage publicitaire. Vous bénéficiez d'un droit d'accès et de rectification de vos données personnelles, ainsi que celui d'en demander l'effacement dans les limites prévues par la loi. Vous pouvez également à tout moment revoir vos options en matière de ciblage. En savoir plus sur notre politique de confidentialité.

Les deux équipes n'abordent pas ce match aller avec toutes leurs forces vives puisque la formation andalouse sera privée, su blessure, d'Acuna et Ocampos, tandis que le club allemand déplore les absences de Burki, Piszczek, Zagadou, Schmelzer, Witsel et Thorgan Hazard. Le même schéma en 4-3-3 devrait être privilégié par les entraîneurs, Julen lopetegui et Edin Terzic, dans leur composition de départ. La compo probable du FC Séville : Bounou - Navas, Koundé, Diego Carlos, Escudero - Jordan, Fernando, Rakitic - Suso, En-Nesiry, Gomez. La compo probable du Borussia Dortmund : Hitz - Morey, Akanji, Hummels, Guerreiro - Can, Bellingham, Reus - Reyna, Haaland, Sancho.