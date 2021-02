"PSG - Monaco : pronostic, chaîne TV, compo... Les infos du match"

PSG - MONACO. La 26e journée de Ligue 1 se termine ce dimanche 21 février 2021 par le choc entre le Paris-SG et l'ASM. Diffusion TV, streaming… Sur quelle chaîne et à quelle heure voir le match en direct ? Découvrez aussi la cote et la composition probable de chaque équipe.

Après son exploit en Ligue des champions sur le pelouse du FC Barcelone mardi, le PSG replonge dans le quotidien du championnat, ce dimanche, face à l'AS Monaco, avec les yeux rivés sur la tête du classement mais aussi avec l'espoir de prendre sa revanche face à un adversaire qui s'était imposé lors de la dernière confrontation entre les deux équipes, le 20 novembre dernier, au Stade Louis-II (3-2). "Le match contre Barcelone nous a montré que de jouer en équipe et avec intensité nous permet de pouvoir battre n'importe qui, rappelé l'entraîneur parisien en conférence de presse. Notre défi est de mettre la même intensité dans ce match contre Monaco, et même dans tous les matches, peu importe la compétition. Pour rester dans la course en titre, il faut gagner". Les hommes de Mauricio Pochettino, sur leur pelouse, partiront d'ailleurs avec la faveur des pronostics puisque leur cote de victoire se situe à 1,65 euro au maximum, tandis que celle attribuée au succès monégasque tourne autour des 5 euros et celle du résultat nul à un peu plus de 4 euros. Verdict au coup de sifflet final, dimanche soir, sur les coups de 22h45.

Le coup d'envoi de ce match de la 26e journée de Ligue 1 entre le PSG et Nice sera donné à 21 heures, ce dimanche 21 février 2021, depuis le Parc des Princes, à Paris, par Ruddy Buquet, l'arbitre de la rencontre.

Malgré la fatigue du match de Ligue des champions, Mauricio Pochettino ne devrait pas chambouler son onze de départ pour cette rencontre de haut de tableau. Neymar et Angel DI Maria, blessés, manquent toujours à l'appel. La compo probable du PSG : Navas - Florenzi, Marquinhos, Kimpembe, Kurzawa - Herrera, Verratti ou Draxler, Gueye - Kean, Icardi, Mbappé. Du côté du club de la Principauté, la composition de départ devrait s'articuler en 4-4-2. La compo probable de Monaco : Lecomte - Sidibé, Maripan, Badiashile, Caio Henrique - Golovine, Fofana, Tchouaméni, Diop - Volland, Ben Yedder.

Ce PSG - Monaco ne bénéficiera pas d'une diffusion en clair dimanche soir : Canal+ sera en effet la seule chaîne à assurer la retransmission du match en direct à la télévision (le programme TV).

Pour regarder cette rencontre entre le Paris Saint-Germain et l'AS Monaco en streaming, via votre tablette, votre ordinateur ou encore votre smartphone, il faut vous diriger vers le site Internet de Canal+. L'accès au flux vidéo est conditionné à la souscription d'un abonnement payant.

Notez également que Linternaute.com vous propose de vivre ce dimanche soir, sur cette page, ce match PSG - Monaco en direct commenté, avec l'évolution du score et le résumé des meilleures actions. Vous pourrez aussi découvrir, avant le coup d'envoi, les dernières infos en live et, après le coup de sifflet final, un résumé complet de la rencontre et les premières réactions.