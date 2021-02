Atlético Madrid - Chelsea : pronostic, chaîne TV, compo… Les infos du match

ATLETICO - CHELSEA. Le club de Madrid reçoit les Blues, ce mardi 23 février 2021, en 8e de finale aller de la Ligue des champions de foot. Diffusion TV, streaming… Sur quelle chaîne et à quelle heure voir le match ? Découvrez également la composition probable de chaque formation.

Après avoir réussi ses débuts en championnat sous es nouvelles couleurs, Thomas Tuchel va disputer ce mardi son premier match de Ligue des champions dans le costume d'entraîneur de Chelsea, avec, pour débuter, un 8e de finale aller délicat face à l'Atlético Madrid. Les Colchoneros n'auront toutefois pas l'avantage présumé d'évoluer à domicile puisque les restrictions imposées par les autorités pour lutter contre l'épidémie de Covid-19, qui interdisent notamment aux avions venant d'Angleterre de se poser sur le territoire espagnol, ont conduit l'UEFA à organiser la rencontre, à Bucarest, en Roumanie. Cette délocalisation rend le pronostic encore plus difficile à imaginer pour cet affrontement qui s'annonçait déjà très équilibré. Avec une cote de victoire estimée entre 2,50 et 2,75 euros, l'Atlético part ainsi avec un très léger avantage sur son adversaire, dont la cote de succès ressort, elle, entre 2,75 et 2,90 euros, tandis que le résultat nul est coté entre 3 et 3,15 euros.

Notez, bien l'horaire du coup d'envoi de ce match aller des 8e de finale de la Ligue des champions entre l'Atlético Madrid et Chelsea : il sera donné à 21h, ce mardi 23 février 2021, depuis la Nacional Arena de Bucarest.

Du côté des Colchoneros, Diego Simeone, privé de Kieran Trippier suspendu, et de José Maria Gimenez blessé, devrait opter pour une composition de départ bâtie en 3-5-2. La compo probable de l'Atlético Madrid : Oblak - Savic, Felipe, Hermoso - Llorente, Koke, Kondogbia, Saul Niguez, Carrasco ou Lodi - Joao Felix, Suarez. Dans le camp londonien, en l'absence de Thiago Silva, sur le flanc depuis plusieurs semaines., Thomas Tuchel pourrait titulariser Kurt Zouma ou Andreas Christensen dans l'axe central de sa défense. La compo probable de Chelsea : Mendy - Azpilicueta, Zouma ou Christensen, Rudiger - James, Kovacic ou Jorginho, Kanté, Alonso - Mount, Abraham ou Giroud, Werner.

Ce duel Atlético - Chelsea ne bénéficiera pas d'une diffusion en clair à la TV ce mardi : c'est la chaîne RMC Sport 1 qui assurera en effet la retransmission du match en direct (le programme TV).

Pour regarder ce match de foot entre le'Atlético Madrid et le Chelsea FC en streaming, via votre tablette, votre ordinateur, ou encore votre smartphone, il faudra vous diriger vers le site Internet dédié de RMC Sport. L'accès au flux vidéo est également conditionné à la souscription d'un abonnement payant.

Notez également que nous vous proposerons de vivre ce match Atlético - Chelsea en direct commenté mardi soir (sur cette page), avec l'évolution du score et le résumé des meilleures actions en live. Vous pourrez aussi découvrir, après le coup de sifflet final, un résumé complet de cette rencontre de Ligue des champions et les premières réactions.