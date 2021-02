Atalanta - Real Madrid : heure, chaîne TV, compo… Les infos du match de Ligue des champions

ATALANTA - REAL MADRID. Les hommes de Zinédine Zidane se rendent à Bergame, ce mercredi 24 février 2021, en match aller des 8e de finale de C1. Diffusion TV, streaming… Sur quelle chaîne et à quelle heure voir le match en direct ? Quelle composition de départ pour les deux équipes ?

Malgré la cascade de blessures (voir ci-dessous), c'est avec un moral regonflé par une belle série de victoires (quatre succès consécutifs en championnat) que le Real Madrid aborde ce huitième de finale aller, sur la pelouse d'une formation de l'Atalanta Bergame qui rêve de rééditer son parcours de l'an passé (éliminé en quart de finale par le PSG). "On doit rester concentré, parce que, avec ces absences au Real, je suis convaincu qu'on va en fait trouver une équipe encore plus attentive et déterminée", a noté l'entraîneur italien Gian Piero Gasperini, avant de rappeler : "Cette équipe se transforme en Ligue des champions par rapport au championnat. Le Real que j'ai vu ces derniers dernières semaines a été une équipe sans doute plus humble, mais c'est une qualité, et qui a su gagner même dans la difficulté. Ce sera un match très difficile". Et inédit, puisque les deux équipes ne se sont jamais affrontées sur la scène européenne par le passé.

Notez bien l'horaire du coup d'envoi de ce match aller des 8e de finale de la Ligue des champions entre l'Atalanta Bergame et le Real Madrid : il sera donné à 21h, ce mercredi 24 février 2021, depuis le stade Atleti Azzurri, par l'Allemand Tobias Stieler, l'arbitre de la rencontre.

Gian Piero Gasperini, le coach de la formation italienne, devrait proposer une composition de départ en 3-4-2-1, sans Hans Hateboer, forfait sur blessure. La compo probable de l'Atalanta Bergame : Gollini - Toloi, Romero, Djimsiti - Maehle, De Roon, Freuler, Gosens - Pessina, Iličić - Zapata. Du côté espagnol, Zinédine Zidane sera notamment privé de Karim Benzema, Segio Ramos, Marcelo, Carvajal, Odriozola, Hazard, Rodrygo et Valverde, blessés. La compo probable du Real Madrid : Courtois - Lucas Vázquez, Varane, Nacho, Mendy - Modric, Casemiro, Kroos - Asensio, Mariano, Vinicius Junior.

Le premier acte de ce duel Atalanta - Real ne bénéficiera pas d'une diffusion en clair à la TV : c'est la chaîne RMC Sport 1 qui assurera en effet la retransmission du match en direct (le programme TV).

Pour regarder ce match de foot entre l'Atalanta Bergame et le Real Madrid en streaming, il faudra vous diriger vers le site Internet dédié de RMC Sport. L'accès au flux vidéo est également conditionné à la souscription d'un abonnement payant.

Newsletter Linternaute.com Voir un exemple inscription Newsletters Les informations recueillies sont destinées à CCM Benchmark Group pour vous assurer l'envoi de votre newsletter. Elles seront également utilisées sous réserve des options souscrites, à des fins de ciblage publicitaire. Vous bénéficiez d'un droit d'accès et de rectification de vos données personnelles, ainsi que celui d'en demander l'effacement dans les limites prévues par la loi. Vous pouvez également à tout moment revoir vos options en matière de ciblage. En savoir plus sur notre politique de confidentialité.

Notez également que nous vous proposerons de vivre ce match Atalanta - Real en direct commenté mercredi soir (sur cette page), avec l'évolution du score et le résumé des meilleures actions en live. Vous pourrez aussi découvrir, après le coup de sifflet final, un résumé complet de cette rencontre de Ligue des champions et les premières réactions.