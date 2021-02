"Atalanta - Real Madrid : service minimum pour le Real, le résumé du match en vidéo"

Le Real Madrid aurait certainement signé, avant le coup d'envoi de ce huitième de finale aller de la Ligue des champions à Bergame, pour rentrer dans la capitale espagnole sans encaisser de but, tout en en marquant un. C'est ce qu'il s'est passé, avec ce court succès (0-1), mais Zinédine Zidane n'est certainement pas ressorti très content de cette rencontre tant la prestation de son équipe fut pauvre et tant cette victoire paraît étriquée, aussi importante soit-elle. Bousculé en début de rencontre, le Real Madrid va profiter de l'expulsion précoce de Freuler (17e) pour une faute sur Ferland Mendy à l'entrée de la surface pour assoir sa domination sur le match. La sortie sur blessure de Zapata (30e) ne va faire qu'accentuer le déséquilibre en faveur du Real, qui peine toutefois à se montrer dangereux, malgré une forte pression en fin de première période. En deuxième période, si ce n'est sur une frappe de Modric (48e), rien à se mettre sous la dent côté Real malgré la supériorité numérique. Il faudra attendre la toute fin de match et une frappe superbe de Ferland Mendy (86e) pour que le Real ne prenne enfin l'avantage. Désormais en ballotage favorable dans cette double confrontation, l'équipe de Zinédine Zidane devra toutefois assurer lors du match retour dans trois semaines à Madrid.

23:08 - Real Madrid-Mendy: "Ca a été un peu compliqué"

Auteur du seul but de la rencontre entre l'Atalanta et le Real Madrid (0-1), le latéral français Ferland Mendy avait le sourire au micro de RMC Sport après le coup de sifflet final: "Je suis très content, je ne savais même pas comment célébrer car c'est mon premier but en Ligue des champions. Mais le principal, c'est qu'on ait gagné le match. Mon but, ce n'est qu'un bonus. Par moment, on a manqué d'idées car ils jouaient bien le bloc bac, c'était compliqué de trouver des intervalles et des passes en profondeur. C'est vrai que ça a été un peu compliqué. Je me sens bien au Real Madrid et je m'entends bien avec tout le monde. Ils étaient tous contents pour moi."