Ajax - Lille : le Losc surpris, suivez le match en direct

D'une passe superbe lors d'une phase de transition, Renato Sanches lance Jonathan Bamba dans le dos de la défense hollandaise. L'ancien joueur du FC Nantes s'arrête et enroule du pied droit mais c'est directement sur Stekelenburg.

Les Lillois sont bien rentrés dans cette seconde période et campent dans la moitié de terrain néerlandaise pour le moment. Botman lance bien Bamba dans le dos de la défense mais le centre en retrait de ce dernier est dégagé en catastrophe par Blind.

Il n'y eu aucun changement à la mi-temps de la part des deux entraîneurs. Mais plusieurs joueurs lillois sont à l'échauffement et Christophe Galtier pourrait faire rapidement entrer des joueurs devant, comme Jonathan David.

L'arbitre écossais M. Collum siffle le début de la seconde période entre l'Ajax Amsterdam et le Losc ! Les Lillois, qui doivent marquer deux fois pour arracher une prolongation, engagent.

Venu à Amsterdam avec l'obligation de l'emporter en marquant au moins deux buts, le Losc n'a pour le moment pas réussi sa mission puisqu'il est mené à la pause sur le score de 1 but à 0. Mais les Lillois réussissent un bien meilleur match qu'à l'aller il y a une semaine (1-2). Les joueurs de Christophe Galtier ont manqué de réussite devant le but, que ce soit Xeka (4e) ou Weah (18e). Mais les joueurs de Christophe Galtier ont craqué sur un coup de pied arrêté, conclu par Klaassen (15e). Le Losc aurait également pu bénéficier d'un penalty pour une faute sur Renato Sanches d'Antony dans les arrêts de jeu (45e+1).

M. Collum renvoie les deux équipes aux vestiaires, alors que les Lillois réclamaient un penalty pour une faute d'Antony sur Renato Sanches qui semblait bien réelle... L'Ajax mène 1-0 face à Lille grâce à un but de Klaassen (15e) à la mi-temps.

M. Collum accorde deux minutes de temps additionnel dans cette première période, alors que les Lillois poussent et se procurent un nouveau corner, côté droit. Stekelenburg repousse des deux poings.

Bien trouvé dans la profondeur, Weah devance Martinez au duel et pénètre dans la surface avant de chercher Ikoné en retrait mais un défenseur de l'Ajax est là pour contrer le ballon... Dommage pour le Losc.

19:28 - Le jeu reprend

Mike Maignan et Devyne Rensch reprennent leurs places sur la pelouse de la Johan-Cruyff Arena, tant bien que mal. Rensch semble plus souffrir que Maignan et pourrait bien ne pas finir le match.