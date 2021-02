Marseille - Lyon : l'OM freine l'OL, le résumé du match

MARSEILLE - LYON. L'OM et l'OL ont fait match nul sur le score de 1 à 1, ce dimanche soir, en clôture de la 27e journée de Ligue 1. Milik a égalisé pour les Marseillais sur penalty après un but de Toko Ekambi. Découvrez le résumé de la rencontre.

23:26 - Un match nul finalement logique entre l'OM et l'OL L'OL venait à Marseille avec la ferme intention de ne pas perdre des points dans la course au titre, ce dimanche soir en clôture de la 27e journée de Ligue 1, alors que l'OM reste dans une période compliquée en attendant l'arrivée de Jorge Sampaoli sur le banc de l'OM, a priori la semaine prochaine. Les Lyonnais débutent le match très bien, privant les Marseillais du ballon pendant la première demi-heure, et concrétisent assez logiquement grâce à Karl Toko Ekambi (0-1, 21e), à la suite d'une belle inspiration d'Aouar notamment. Mais au lieu de continuer sur ce chemin-là, les Lyonnais vont reculer et permettre à l'OM de revenir, petit à petit. Juste avant la pause, les joueurs de Nasser Larguet obtiennent un penalty après une main de Paqueta sur un tir de Gueye. Milik ne se fait pas prier pour battre Lopes (1-1, 44e). En deuxième période, les débats sont plus équilibrés et l'intensité monte d'un cran. Lucas Paqueta est exclu pour un deuxième carton jaune (71e) mais l'OM ne parvient pas à en profiter jusqu'à la fin de la rencontre. L'OL peut se satisfaire de ce point du match nul, même si le club rhodanien perd du terrain dans la course au titre. L'OM, en manque de confiance dans un contexte particulier, semble se satisfaire également de ce point obtenu ce soir.

23:18 - L'OL dépassé par le PSG au classement Avec ce match nul, l'OL est dépassé au classement par le Paris Saint-Germain, vainqueur de Dijon samedi (0-4), désormais deuxième de Ligue 1 derrière le Losc, également tenu en échec ce dimanche, par Strasbourg (1-1). Lille a un point d'avance sur le PSG, deux sur l'OL et quatre sur Monaco, à 11 journées de la fin du championnat. L'OM reste à la 7e place, à deux points de Metz et Lens, mais avec un match de plus à jouer.

23:10 - OM-Thauvin: "On a eu les occasions pour gagner" Comme Marcelo, le milieu de terrain de l'OM Florian Thauvin avait des regrets, au micro de Canal+, de ne pas avoir pris les trois points ce soir (1-1): "On a eu du mal à démarrer le match mais après on a pris confiance. Ce but de l'OL nous a fait du mal mais on égalise juste avant la mi-temps et ça nous a fait du bien. On a quand même eu une belle maîtrise du ballon et je pense qu'on a affiché un beau visage par rapport à ces derniers temps. On a eu les occasions pour gagner mais malheureusement ce n'est pas passé. Mais ça s'améliore, on est meilleurs de matches en matches et c'est une bonne chose."

23:02 - OL-Marcelo: "On pouvait gagner" Le défenseur brésilien de l'OL, Marcelo, avait des regrets de ne pas avoir mieux fait dans ce match à Marseille (1-1), au micro de Canal+: "On a eu beaucoup d'opportunités de gagner le match. En première mi-temps, on a fait de bonnes choses. C'est dommage ensuite qu'on prenne un carton rouge car je suis sûr qu'on pouvait gagner ce match. Mais on ne peut rien y faire, le match est fini. On va regarder devant et le prochain match maintenant."

22:57 - C'est terminé à Marseille entre l'OM et l'OL (1-1) ! M. Millot siffle la fin de la rencontre ! L'OM et l'OL se séparent sur un match nul finalement assez logique (1-1). Toko Ekambi avait ouvert le score pour les Lyonnais (21e) avant que Milik n'égalise avant la pause sur penalty (44e). Lucas Paqueta a été exclu côté lyonnais en deuxième période (71e).

22:54 - Cuisance manque de justesse Les Marseillais récupèrent un ballon très haut mais Cuisance manque de vista et de justesse au moment de frapper et finit par faire faute sur Thiago Mendes. L'OL va pouvoir se relancer.

22:51 - L'OM pousse Les joueurs marseillais poussent dans cette fin de match en supériorité numérique mais ne parviennent pas vraiment à inquiéter Lopes pour le moment, alors que M. Millot annonce 4 minutes de temps additionnel.

22:48 - OL: Garcia fait encore deux changements Rudi Garcia effectue à nouveau deux changements d'un coup. Slimani et Dubois sont remplacés par Kadewere et Diomandé. Le latéral droit est surpris de sortir, à cinq minutes de la fin du match.

22:45 - But refusé à Memphis et à l'OL ! But refusé en faveur de l'OL ! Cherki trouve Memphis après un superbe numéro devant la surface. En deux temps, le Néerlandais parvient à battre Mandanda mais est finalement signalé en position de hors-jeu ! Bonne décision de la part du corps arbitral.

22:43 - Carton jaune pour Memphis et Alvaro C'est cette fois Alvaro Gonzalez et Memphis Depay qui sont près d'en venir aux mains après un duel très musclé entre les deux hommes. M. Millot sort à nouveau un carton jaune pour les deux joueurs.

22:40 - C'est chaud entre Payet et Mendes M. Millot adresse un carton jaune à Thiago Mendes et à Dimitri Payet alors que c'était chaud entre les deux joueurs, qui étaient venus se parler front contre front.

22:37 - Depay seul devant pour l'OL Rudi Garcia a décidé de réorganiser son équipe en 4-4-1, avec le seul Memphis devant. Kadewere et Cherki occupent les côtés, avec Thiago Mendes et Bruno Guimaraes au milieu.

22:34 - OL: Garcia fait deux changements Rudi Garcia effectue deux changements dans la foulée de cette expulsion de Lucas Paqueta. Aouar et Cornet sont remplacés par Guimaraes et De Sciglio. Du côté de l'OM, Cuisance a remplacé Khaoui.

22:32 - Paqueta exclu du côté de l'OL ! L'OL va finir à 10 contre 11 cette rencontre ! Lucas Paqueta écope d'un deuxième carton jaune pour une grosse faute sur Payet. Le Brésilien avait déjà pris un carton, plus discutable, sur le penalty sifflé en faveur de l'OM.