Bordeaux - PSG : pronostic, chaîne TV, compo… L'essentiel avant le match

BORDEAUX - PSG. Un classique du foot français est à l'honneur ce soir, avec ce duel entre les Girondins et le Paris-SG, qui s'affrontent pour le compte de la 28e journée de Ligue 1. Découvrez les infos de diffusion TV et streaming ainsi que la cote et la compo probable de chaque équipe.

Le PSG joue un match à l'extérieur pour la deuxième fois en trois jours, ce mercredi, à Bordeaux, quatre jours après son déplacement à Dijon. Malgré tout, comme souvent en championnat, le club de la capitale partira assez nettement avec la faveur des pronostics, comme en témoignent les chiffres publiés par les principaux opérateurs de paris en ligne, qui lui attribuent une cote de victoire inférieure à 1,50 euro, tandis que le succès des Girondins est coté à plus de 6 euros et le résultat nul autour de 4,50 euros.

Replacé à deux points du leader lillois après les matchs du week-end, le PSG entend bien monter en puissance à l'approche du sprint final. "On prend chaque match comme si c'était le dernier, comme si c'était une finale. Aujourd'hui, on ne pense qu'à Bordeaux, a assuré Mauricio Pochettino en conférence de presse mardi alors que le match retour face au Barça en 8e de finale de la Ligue des champions se profile. "Le fait de penser comme cela va nous aider à rester concentrer sur nos objectifs. Nous avons encore 11 finales. Nous pensons à nous, à notre performance. Nous devrons gagner contre les Girondins. Tout le groupe vit en harmonie." L'entraîneur argentin s'attend tout de même à une soirée difficile. Aux absences d'Angel Di Maria, Marco Verratti et Neymar tous les trois en phase de reprise selon le club, s'ajoute celle de Kylian Mbappé suspendu pour ce déplacement en terre girondine. L'attaque du PSG s'en trouve affaiblie et Julian Draxler, annoncé sur le départ cet été, pourrait avoir une belle occasion de se montrer aux côtés de Moise Kean et Mauro Icardi.

Rendez-vous à 21 heures, ce mercredi 3 mars 2021, pour le coup d'envoi de ce match de la 28e journée de Ligue 1 entre Les Girondins de Bordeaux et le PSG, depuis le Matmut-Atlantique. A noter qu'après cette rencontre, les deux équipes disposeront de trois jours de récupération avant leurs matchs de Coupe de France du week-end prochain.

Ce Bordeaux - PSG ne bénéficiera pas d'une diffusion en clair à la TV ce mercredi : c'est la chaîne Canal+ qui assurera la retransmission du match en direct (le programme TV).

Pour regarder cette rencontre entre les Girondins de Bordeaux et le Paris SG en streaming, il faut vous diriger vers le site Internet mycanal (accès au flux vidéo payant).

C'est dans un 4-3-3 modulable en 4-2-3-1 que le Paris-SG devrait a priori débuter cette rencontre, même si Mauricio Pochettino s'est récemment dit ouvert à d'autres options tactiques. L'Argentin fait déjà face à une cascade d'absents puisque Bernat et Florenzi manquent toujours à l'appel en défense, comme Di Maria, Verratti et Neymar. Mbappé est suspendu. La compo probable du PSG : Navas - Kehrer, Marquinhos, Kimpembe, Kurzawa - Rafinha, Paredes, Gueye - Draxler, Icardi, Kean. Du côté bordelais, Jean-Louis Gasset porrait organiser son onze en 4-4-2, mais Hatem Ben Arfa devrait une fois de plus être sur le banc des remplaçants. La compo probable de Bordeaux : Costil - Sabaly, Mexer, Koscielny, Benito - Adli, Seri Zerkane - Kalu - Oudin, Hwang.

Notez également que nous vous proposons de vivre ce match Bordeaux - PSG en direct commenté, ce soir, sur cette page, avec l'évolution du score et le résumé des meilleures actions en live.