"Bordeaux - PSG : les Girondins poussent, le match en direct"

C'est terminé !! Dans la douleur et sans briller, le PSG s'impose 1-0 grâce à Sarabia !

Sur un centre venu de la gauche, Briand place sa tête au premier poteau ! Mais Navas se détend bien et repousse le danger en corner ! Il reste moins de 2 minutes dans le temps additionnel !

Kehrer trouve cette fois Icardi qui est bien marqué et ne peut tirer dans de bonnes conditions. Sa frappe est contrée. Derrière Rafinha tente la volée mais ça passe largement au-dessus !

Rentré il y a moins de 5 minutes, Kehrer est parti en contre avec la possibilité de la donner pour Icardi ou Sarabia mais l'Allemand a trop tergiversé et a perdu le ballon... Sarabia et Icardi ont pesté contre l'ancien de Schalke.

Les Girondins de Bordeaux semblent quelque peu accuser le coup. Les Parisiens ont tenté de bousculer le bloc bordelais avec une jolie conservation de balle et un belle maitrise technique qui s'est finalement terminée par une passe ratée pour Icardi.

L'entrée de Ben Arfa qui a failli payer ! Sur un beau mouvement et une superbe passe d'Adli qui trouve Ben Arfa, l'ancien parisien entre dans la surface et croise sa frappe mais ça passe à un mètre des buts de Navas !

22:20 - Ben Arfa et De Préville entrent

Kalou et Hwang cèdent leurs places à Hatem Ben Arfa et Nicolas de Préville. Gasset fait donc entrer du sang neuf alors que Xavi Simons, Herrera et Kehrer s'échauffent côté PSG.