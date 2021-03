PSG - Nantes : pronostic, chaîne TV, compo… Les infos du match

PSG - NANTES. La 29e journée de Ligue 1 se termine par un duel entre le Paris-SG et le FCN, ce dimanche 14 mars 2021. Diffusion TV, streaming… Sur quelle chaîne voir le match en direct ? Découvrez également la composition probable des deux équipes.

Le PSG replonge ce dimanche dans le bain du championnat de France de football, ce dimanche, contre le FC Nantes, quelques jours après sa qualification pour les quarts de finale la Ligue des champions. Parfois décevante cette saison lors des matchs suivant les rencontres européennes, la formation parisienne voudra prouver qu'elle est capable de se remobiliser pour les joutes de Ligue 1, d'autant que contrairement à certaines exercices précédents, elle devra cette année sans doute batailler jusqu'au bout pour le titre. De leur côté, les Canaris, en grande difficulté depuis de nombreuses semaines espèrent profiter de l'occasion pour prouver qu'ils valent mieux que leur classement actuel. "On a envie de montrer un visage d'une équipe qui n'est pas 19ème, mais plutôt d'une équipe qui a de la personnalité, a ainsi indiqué cette semaine Antoine Kombouaré, l'entraîneur nantais. Et puis bien sûr, on espère. On ne sait jamais et c'est la beauté du football. On aimerait qu'ils ne soient pas à leur meilleur niveau mais il faudra aussi qu'on fasse un grand match, une grande performance".

Le coup d'envoi de ce match de la 29e journée de Ligue 1 entre le PSG et Nantes sera donné à 21h, ce dimanche 14 mars 2021, depuis le Parc des Princes, à Paris, par Karim Abed, l'arbitre de la rencontre. Ce dernier sera assisté de Mathieu Grosbost, Alexandre Viala et Pierre Gaillouste, tandis que Johan Hamel et Wilfried Bien seront chargés de l'assistance vidéo.

Mauricio Pochettino sera privé pour la réception des Canaris de Neymar (adducteurs), Juan Bernat (genou), Ader Herrera() et Moïse Kean (Covid-19). Quatre jours après le match contre le Barça et trois jours avant le 8e de finale de Coupe de France contre Lille, l'entraîneur parisien pourrait être tenté de faire tourner un peu son effectif, en titularisant des joueurs comme Kehrer et Sarabia. La compo probable du PSG : Navas - Kehrer, Marquinhos, Kimpembe ou Diallo, Kurzawa ou Diallo - Danilo Pereira, Gueye - Sarabia, Rafinha, Mbappé - Icardi. Du côté nantais, Antoine Kombouaré pourrait rester fidèle à sa composition de départ organisée en 4-4-2. Fabio et Corchia, blessés, manqueront à l'appel. La compo probable de Nantes : Lafont - Appiah, Girotto, Castelletto, Traoré - Blas, Chirivella, Touré, Louza - Kolo-Muani, Simon.

Ce match entre le Paris-SG er le FC Nantes ne bénéficiera pas d'une diffusion en clair à la TV ce dimanche : c'est en effet la chaîne Canal+ qui assurera la retransmission du match en direct (le programme TV).

Si vous souhaitez voir ce match de foot en streaming, il faut vous diriger vers le site Internet mycanal. L'accès au flux vidéo est également conditionné à la souscription d'un abonnement payant.

Notez également que Linternaute.com vous propose de vivre ce dimanche soir, sur cette page, ce match PSG - Nantes en direct commenté, avec l'évolution du score et le résumé des meilleures actions. Vous pourrez aussi découvrir, avant le coup d'envoi, les dernières infos en live et, après le coup de sifflet final, un résumé complet de la rencontre et les premières réactions.