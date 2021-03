Juventus - Porto : pronostic, chaîne TV, streaming… Les infos du match

JUVENTUS - PORTO. La Juventus Turin est sous pression avant ce match retour des 8e de finale de la Ligue des champions de football. Découvrez les infos de diffusion à la télévision et sur Internet, mais aussi la cote et la composition probable de chaque équipe.

Battue 2-1 sur le terrain du FC Porto lors du match aller, la Juventus Turin doit absolument s'imposer, ce soir, pour s'éviter une grosse déconvenue et valider sa qualification pour les quarts de finale de la Ligue des champions. Cristiano Ronaldo et ses coéquipiers partant certes avec la faveur des pronostics avant cette deuxième manche avec une cote de victoire située autour de 1,45 euro (celle de la formation portugaise ressort à 8 euros et celle du résultat nul autour de 5 euros) mais un simple succès ne leur suffira pas forcément. En effet, si la Juve l'emporte sur le score de 1-0 ou avec au moins deux buts d'écarts, elle poursuivra son chemin dans la compétition, mais si elle gagne 2-1, les deux équipes équipes joueront les prolongations, et si elle gagne mais en encaissant au moins deux buts (3-2, 4-3...), elle sera éliminée. Un match nul ou une victoire des hommes de Sergio Conceiçao serait évidemment également fatale aux Bianconeri.

Privée de Danilo, Bentancur et Dybala, la Juve devrait présenter une composition de départ articulée en 4-4-2, avec Adrien Rabiot titulaire au milieu de terrain et l'incontournable Cristiano Ronaldo aux avant-postes. La compo probable de la Juventus : Szczesny - Cuadrado, Bonucci, Chiellini, Alex Sandro - McKennie, Arthur, Rabiot, Chiesa - Morata, Cristiano Ronaldo. Du côté portugais, l'effectif est au complet. La compo probable du FC Porto : Marchesin - Manafa, Pepe, Mbemba, Sanusi - Corona, Oliveira, Uribe, Otavio - Marega, Taremi. A noter que la chaîne RMC Sport 1 proposera la diffusion du match en direct à la TV, et en streaming sur son site Internet, à partir de 21 heures.