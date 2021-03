AS Monaco - Lille OSC : un autre match commence, la 2e mi-temps en direct

Stephanie Frappart siffle le terme de cette rencontre entre AS Monaco et Lille OSC, à Fontvieille, sur le score de 0-0.

C'est un nouveau corner qui est obtenu à l'instant par AS Monaco. Les statistiques des corners : 6 - 2. On atteint la 90e minute dans cette 2e période.

Situation intéressante pour AS Monaco : la frappe est cadrée mais le gardien adverse veille au grain et peut se dégager.

Djibril Sidibé, le joueur de AS Monaco, récolte un avertissement à la 82e minute, dans cette 2e mi-temps.

L'arbitre, Stephanie Frappart, adresse un carton jaune à Djibril Sidibé, le joueur de AS Monaco.

18:47 - Hors-jeu sifflé contre AS Monaco

Stephanie Frappart mentionne un hors-jeu à l'encontre de AS Monaco, dont l'un des joueurs se trouvait en position illicite. Nous en sommes à 4 hors-jeux pour AS Monaco et 1 hors-jeux pour Lille OSC.