PSG - Lille : pronostic, compo, chaîne TV... L'actu du match de Coupe de France

PSG - LILLE. Les 8e de finale de la Coupe de France de football débutent ce mercredi 17 mars 2021 par un superbe choc entre Paris et le LOSC. A quelle heure et sur quelle chaîne sera proposée la diffusion du match à la TV ? Découvrez aussi la cote et la composition probable de chaque équipe.

Le leader du championnat face à son actuel dauphin : l'affiche s'annonce superbe au Parc des Princes, entre Lille et le PSG, mais c'est bel et bien pour une place en quart de finale de la Coupe de France que les deux clubs s'affronteront ce mercredi. Les entraîneurs seront-ils tentés de faire tourner leur effectif pour ce match "coincé enter deux rencontres de championnat mais néanmoins prestigieux. La question a été au centre des débats lors des conférences de presse ce mardi, mais ni Mauricio Pochettino ni Christophe Galtier n'ont voulu trop en dire à la veille du choc. "Nous analysons toutes les possibilités, pas seulement collectives mais aussi individuelles, a ainsi indiqué le premier nommé, avant d'ajouter, en référence aux cambriolages perpétrés dimanche au domicile d'Angel Di Maria et chez les parents de Marquinhos : "Tout le monde est affecté par ce qu'il se passe, nous ne pensons pas seulement aux conditions physiques mais aussi aux conditions mentales. Nous choisirons l'équipe la plus apte à nous faire gagner demain". De con côté, le coach du LOSC a refusé de concéder qu'il alignerait un onze-bis : "Je lis des commentaires comme quoi je vais mettre l'équipe C ou D. C'est le treizième ou quatorzième match d'une série. Il y a de la fatigue, il y a de la gestion à avoir sur les organismes. De dimanche à mercredi, c'est un enchaînement difficile, surtout après un match très difficile sur un plan athlétique contre Monaco. Automatiquement, ce ne sera pas le même 11 de départ. Mais de là à penser qu'on va jouer avec une équipe D, non. Je crois avoir deux équipes A". Quoi qu'il en soit, du côté des opérateurs de pronostics en ligne, c'este le Paris-SG qui est donné favori, avec une cote de victoire inférieure à celle de Lille (environ 1,65 euro contre 5,25 euros).

L'horaire fixé pour le coup d'envoi de ce match de Coupe de France entre le PSG et Lille est assez inhabituel ; il sera en effet donné à 17h45, ce mercredi 17 mars 2021. Le Paris Saint-Germain et le LOSC ont tous les deux un calendrier chargé en cette fin d'hiver puisqu'ils rejoueront dès le week-end prochain en Ligue 1, respectivement face à Lyon et Metz.

Pour ce match de Coupe de France, Paris sera privé de Juan Bernat, Neymar, Pablo Sarabia (blessés ou en phase de reprise) et de Presnel Kimpembe, laissé au repos. La compo probable du PSG : Navas - Florenzi, Marquinhos, Diallo, Kurzawa - Paredes, Verratti, Gueye - Kean ou Di Maria, Icardi, Mbappé. Du côté lillois, Christophe Galtier pourrait faire légèrement tourner son effectif, avec possiblement les titularisations de Xeka, Dajalo ou Araujo. La compo probable de Lille : Maignan - Pied, Xeka, Djalo ou Botman, Bradaric - Araujo, André, Soumaré, Bamba - Yazici, Weah ou Yilmaz.

Une diffusion en clair est prévue à la TV, ce mercredi, à l'occasion de ce PSG - Lille. Pour suivre le match en direct à la télévision, il faudra ainsi se tourner vers France 3. La chaîne Eurosport 2 assurera également la retransmission de ce 8e de finale de Coupe de France.

Comme d'habitude, il est possible d'accéder à la retransmission du match en streaming sur Internet. Pour regarder ce PSG - Lille sur le web, et de manière légale, rendez-vous sur le site de France 3 (gratuit) ou sur Eurosport Player. Vérifiez également l'état de votre connexion pour ne pas subir de décalage pendant la rencontre.

Si vous n'avez pas accès au flux vidéo pour cette rencontre, sachez également que ce match PSG - Lille sera à suivre en direct commenté sur cette page mercredi, avec l'évolution du score et le descriptif des actions en live. Découvrez aussi, avant la rencontre, la présentation des enjeux du match et la composition des équipes. et, au coup de sifflet final, un large résumé de ce match de Coupe de France.