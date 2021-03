Lyon - PSG : horaire, compo, chaîne TV... Tout savoir sur le match

LYON - PSG. Le Paris Saint-Germain effectue un déplacement périlleux sur la pelouse de l'OL, ce dimanche 21 mars 2021, en clôture de la 30e journée de la Ligue 1 de football. Diffusion TV, streaming… Sur quelle chaîne voir le match en direct ? Découvrez aussi la compo probable des deux équipes.

La Ligue 1 entre dans le money time en ce début de printemps et les confrontations entre prétendants au titre vont désormais peser lourd dans la balance, à l'image de ce choc entre Lyon (3e) et le PSG (2e), qui totalisent tous les deux 60 points. e vainqueur du jour, si vainqueur, marquera à coup sûr les esprits avant le sprint final. A domicile, l'OL espère d'ailleurs rééditer sa performance du match aller, en décembre dernier (victoire 1-0 à Paris). "On avait faire en sorte d'annihiler leur force, ça nous montre qu'on peut battre cette équipe mais c'est un autre match tactique qui se présentera dimanche", a toutefois relativisé Rudi Garcia, l'entraîneur lyonnais, avant cette rencontre. Une prudence dautant plus légitime que la formation rhodanienne semble marquer le pas depuis plusieurs semaines, dans le jeu, même si les résultats restent corrects. De son côté, le Paris Saint-Germain, qui s'est rassuré cette semaine en Coupe de France face à Lille, tentera de faire oublier le faux pas commis face à Nantes lors de la précédente journée (1-2).

Le coup d'envoi de ce match de la 30e journée de Ligue 1 entre l'OL et le Paris-SG sera donné à 21h, ce dimanche 21 mars 2021, depuis le Parc des Princes, à Paris, par Clément Turpi, l'arbitre de la rencontre. Ce dernier sera assisté de Nicolas Danos, Cyril Gringore et Florent Batta, tandis que Eric Wattelier et Bruno Coué seront chargés de l'assistance vidéo.

Dans le camp lyonnais, la composition de départ de Rudi Garcia, qui peut compter sur l'intégralité de son effectif pour ce match, devrait une nouvelle fois être articulée en 4-3-3. La compo probable de Lyon : Lopes - Dubois, Marcelo, Denayer, De Sciglio ou Cornet - Paqueta, Thiago Mendes, Aouar - Kadewere, Depay, Toko-Ekambi. De son côté, le Paris Saint-Germain sera privé de Bernat, Icardi et Sarabia tandis que Neymar pourrait faire son retour, mais plutôt en tant que remplaçant. La compo probable du PSG : Navas - Florenzi, Marquinhos, Kimpembe, Diallo - Paredes, Verratti, Gueye - Di Maria, Kean, Mbappé.

Ce match OL - PSG ne bénéficiera pas d'une diffusion en clair à la TV ce dimanche : c'est en effet Canal+ qui assurera la retransmission du match en direct. La chaîne proposera également un débrief en plateau après le coup de sifflet final, animé par Hervé Mathoux.

Pour regarder cette rencontre entre l'OL et le Paris Saint-Germain en streaming, via votre tablette, votre ordinateur, ou encore votre smartphone, il faut se diriger vers le site Internet mycanal. L'accès au flux vidéo est conditionné à la souscription d'un abonnement payant.

