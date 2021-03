"France - Ukraine : déconvenue pour les Bleus, le résumé du match"

FRANCE - UKRAINE 2021. L'équipe de France de foot n'a pu faire mieux que match nul sur le score de 1-1 face l'équipe d'Ukraine, mercredi soir, lors du début des éliminatoires de la Coupe du monde 2022. Antoine Griezmann a inscrit le seul but français. Découvrez le résumé de la rencontre.

23:35 - Le résumé du match : la France déçoit face à l'Ukraine Historiquement, l'équipe de France n'a jamais réussi à se qualifier facilement pour les Coupes du monde. Mais pour ces éliminatoires de la Coupe du monde 2022, les Bleus ont hérité d'un groupe D, sur le papier, facile, avec l'Ukraine, la Bosnie-Herzégovine, la Finlande et le Kazakhstan, alors l'espoir était permis. Pour son entrée en lice, la France recevait l'Ukraine ce mercredi soir au Stade de France, une équipe battue 7-1 en octobre dernier en match amical. Les joueurs de Didier Deschamps débutent bien ce match et Giroud passe tout près de son 45e but sous le maillot bleu sur un service de Lucas Hernandez mais est contré au dernier moment par un défenseur ukrainien. C'est finalement Antoine Griezmann qui trouve la solution, d'une superbe frappe depuis l'angle de la surface (1-0, 19e). Giroud gâche ensuite une occasion de faire le break lors d'une première période à sens unique, de la tête (32e). Mais en deuxième période, les Ukrainiens, profitant d'une baisse de régime des Français, parviennent à égaliser grâce à un but contre son camp de Kimpembe (1-1, 57e). Pendant la dernière demi-heure, jamais l'équipe de France ne se montrera dangereuse et ne méritera de reprendre l'avantage. C'est donc par un peu glorieux match nul que la France débute ses qualifications pour la Coupe du monde 2022 au Qatar. Les Bleus auront toutefois l'occasion de se reprendre, dimanche au Kazakhstan et mercredi prochain en Bosnie-Herzégovine.

23:09 - France-Lloris: "Insuffisant" Le capitaine et le gardien de l'équipe de France, Hugo Lloris, a fait une bonne analyse de ce qu'il a manqué aux Bleus ce soir face à l'Ukraine (1-1): "Il a manqué ce deuxième but. On aurait dû faire beaucoup plus pour aller le chercher, notamment en deuxième période. On est revenus avec un manque d'agressivité, d'intensité dans les passes et dans les mouvements. On prend ce but un peu malheureux car ils ont beaucoup de réussite. Face à un bloc très bas, on a eu du mal à trouver des solutions. On aurait dû être à 2-0 à la mi-temps et à l'abri de ce scénario. Malheureusement, à 1-0, l'adversaire était encore dans le match. C'est insuffisant pour ce premier match, on va l'analyser et se projeter sur le prochain. On aurait préféré un autre scénario ce soir mais maintenant il faut négocier les deux prochains de la meilleure des manières."

23:03 - France-Griezmann: "On n'a pas fait un gros match" Antoine Griezmann a évoqué au micro de TF1 le manque de joueurs offensifs ce soir sur la pelouse pour permettre à l'équipe de France de battre l'Ukraine (1-1): "Ce qu'il a manqué ce soir ? Faire un meilleur match, mais aussi peut-être plus de joueurs offensifs pour jouer les un contre un sur les côtés. On va apprendre à jouer face un système comme ça pour essayer de le gagner la prochaine fois. Je suis content d'égaler David Trézéguet, j'essaye de toujours donner le maximum pour l'équipe, que ce soit des buts, des passes décisives ou des récupérations. Avec le travail, on peut arriver à ce niveau donc je suis très heureux. On voulait gagner mais on n'a pas fait un gros match. On va regarder ce match, voir ce qu'on a fait de bien, de moins bien pour s'améliorer au prochain match."

22:56 - France-Deschamps: "On est évidemment déçus" Le sélectionneur de l'équipe de France, Didier Deschamps, s'est arrêté au micro de TF1 pour s'exprimer sur ce match nul entre la France et l'Ukraine (1-1): "Oui, c'est une déception car on aurait dû se mettre à l'abri en première période alors qu'on a eu les occasions. Ca a été plus difficile en deuxième période, avec certainement moins de jus. On est tombé sur une bonne équipe en face aussi, même si le but qu'on prend est évitable. On a poussé jusqu'au bout mais on est évidemment déçus. Quand on joue chez nous, l'idéal est de gagner mais ça prouve bien que cette équipe d'Ukraine est une bonne nation. Elle l'a prouvé contre d'autres grandes équipes déjà. C'est la première étape, on en a deux autres qui ne seront pas simples non plus, même si ce n'est pas forcément pour les mêmes raisons. C'est un long parcours ces qualifications et ce n'est pas un long fleuve tranquille, ça ne l'a jamais été, même si évidemment on aurait préféré avoir trois points ce soir."

22:50 - Encore deux matches à jouer pour la France en mars L'équipe de France n'aura pas le temps de ressasser longtemps ce résultat peu reluisant face à l'Ukraine (1-1). Les Bleus de Didier Deschamps ont encore deux matches à jouer lors de ce rassemblement. Ils joueront dimanche au Kazakhstan (15 heures) avant de jouer à nouveau à l'extérieur mercredi prochain, en Bosnie-Herzégovine (20h45). Avec déjà une obligation de résultat après ce match nul initial.

22:45 - Statu quo dans le groupe D La France espérait lancer idéalement ses éliminatoires pour la Coupe du monde 2022 face à l'Ukraine mais est tombée de haut ce mercredi soir (1-1). Mais dans l'autre match du groupe D, la Finlande a tenu en échec la Bosnie-Herzégovine (2-2), ce qui fait que ces quatre équipes comptent un point après cette première journée. Seul le Kazkhstan, qui n'a pas joué, compte encore 0 point.

22:38 - C'est terminé entre la France et l'Ukraine (1-1) ! M. Stieler siffle la fin de la rencontre entre l'équipe de France et l'équipe d'Ukraine, qui se séparent sur un match nul (1-1) ! Antoine Griezmann avait ouvert le score (19e) avant que Presnel Kimpembe n'égalise pour l'Ukraine en marquant contre son camp (57e).

22:36 - Hernandez frappe au-dessus Lucas Hernandez reprend de volée à l'entrée de la surface sur le côté gauche après un centre venu de la droite mais le ballon passe largement au-dessus du but de l'Ukraine.

22:35 - Quatre minutes de temps additionnel M. Stieler accorde quatre minutes de temps additionnel pour cette deuxième période entre l'équipe de France et l'équipe d'Ukraine au stade de France.

22:34 - Kimpembe de la tête ! Sur un corner bien frappé par Antoine Griezmann, Presnel Kimpembe prend le dessus sur tout le monde dans la surface et reprend de la tête mais envoie directement le ballon sur Bouchtchane !

22:33 - Peu de mouvements côté français Les joueurs de l'équipe de France ont du mal à tout donner dans cette fin de match et il y a peu de mouvement sur le plan offensif. C'est d'autant plus facile à défendre pour les Ukrainiens.

22:30 - Ukraine: Zubkov entre Andreï Chevtchenko tente de casser le rythme dans cette fin de match et effectue un nouveau changement du côté de l'Ukraine. Zubkov prend la place de Shaparenko.

22:28 - Encore cinq minutes à jouer L'équipe de France a encore cinq minutes pour trouver la faille à nouveau dans cette défense ukrainienne et remporter ce match. Didier Deschamps pousse ses joueurs, même s'il demande de faire attention aux contres.

22:25 - Pogba tente sa chance de loin Paul Pogba tente sa chance depuis une position éloignée, à plus de 25 mètres, et du pied gauche. Le ballon passe largement à côté du but ukrainien, à dix minutes de la fin du match.

22:23 - Ukraine: Kovalenko entre en jeu Le sélectionneur de l'Ukraine Andreï Chevtchenko effectue un deuxième changement dans cette fin de match. Sidortchouk est remplacé par Kovalenko, le joueur de l'Atalanta Bergame.

22:21 - France: Mbappé remplacé Didier Deschamps effectue un troisième changement dans cette fin de match. Kylian Mbappé est remplacé par Anthony Martial devant. Le sélectionneur de la France garde ses trois milieux sur la pelouse.

22:20 - La France peu inspirée Les Français ne sont pas très inspirés dans cette fin de match face à l'Ukraine, dont le double rideau défensif pose beaucoup de problèmes à l'équipe de France.

22:17 - Ukraine: Iarmentchouk remplacé Le sélectionneur de l'Ukraine Andreï Chevtchenko effectue un premier changement dans ce match face à la France. Iarmentchouk, qui aura beaucoup donné devant, laisse sa place à Junior Moraes.

22:14 - Bouchtchane détourne en corner Sur un centre vicieux de Lucas Hernandez dans son dos, Bouchtchane préfère assurer plutôt que de voir un joueur français reprendre victorieusement et détourne en corner au-dessus de sa barre. Mais cela ne donne rien pour la France.