France - Danemark espoirs : horaire, chaîne TV, composition… Tout savoir sur le match de foot

FRANCE - DANEMARK U21. L'équipe de France de football espoirs affronte son homologue danoise, ce jeudi 25 mars 2021, pour le compte du premier tour de l'Euro 2021 de la catégorie. Diffusion TV, streaming… Sur quelle chaîne et à quelle heure voir le match ? Découvrez aussi la compo probable des Bleuets.

L'équipe de France de foot U21 (moins de 21 ans) entame ce jeudi, face au Danemark, la phase finale de l'Euro 2021, avec son premier match face au Danemark, dans un groupe C où elle affrontera également l'Islande et la Russie. Pour rejoindre les quarts de finale, qui n'auront lieu qu'à la fin du mois de mai (ce championnat d'Europe espoirs a été organisé en deux temps pour ne pas le chevaucher avec l'Euro des A), les Bleuets devront terminer à l'une des deux première places de la poule. Une victoire aujourd'hui face aux Danois serait donc la bienvenue pour aborder la suite avec sérénité. "Le niveau d'un Euro ne permet pas d'être dans la gestion, il faudra être au taquet tout de suite", a d'ailleurs prévenu le sélectionneur Sylvain Ripoll, qui comptera notamment sur des éléments déjà appelés par Didier Deschamps mais retenus pour cette compétition U21, comme Eduardo Camavinga, Jonathan Ikoné ou encore le capitaine Mattéo Guendouzi.

Notez bien l'horaire du coup d'envoi de ce match entre l'équipe de France et le Danemark : il sera donné à 21h, ce jeudi 25 mars 2021, depuis Haladas Stadion de Szombathely, en Hongrie, où a lieu cet Euro 2021 espoirs de football.

Pour ce match face au Danemark, Sylvain Ripoll sera privé de Moussa Diaby (Covid-19) et Colin Dagba (suspension), tandis que Jeff Reine-Adélaïde, gravement blessé au genou en février, est forfait pour cet Euro 2021. La compo probable de l'équipe de France espoirs : Lafont - Fofana, Koundé, Badiashile, Maouassa ou Truffert - Camavinga, Kamara, Guendouzi - Ikoné ou Faivre, Edouard, Gouiri.

Ce France - Danemark bénéficiera d'une diffusion en clair à la TV ce jeudi : c'est France 4 qui assurera la retransmission du match en direct. Le duo de commentateurs phare du service public, composé de Fabien Lévêque et Eric Roy, sera chargé de faire vivre ce match de l'Euro U21 aux téléspectateurs.

Pour regarder cette rencontre France - Danemark sur Internet, en streaming, via votre tablette, votre ordinateur, ou encore votre smartphone, il faut se diriger vers le site Internet de France 4. L'accès au flux vidéo est gratuit, après inscription.

Notez également que Linternaute.com vous propose de vivre ce jeudi soir, sur cette page, ce match France - Danemark en direct commenté, avec l'évolution du score et le résumé des meilleures actions. Vous pourrez aussi découvrir, avant le coup d'envoi, les dernières infos en live et, après le coup de sifflet final, un résumé complet de la rencontre et les premières réactions.