Meilleur buteur de l'équipe de France : Mbappé va battre le record de Giroud, le classement détaillé

Olivier Giroud est toujours le meilleur buteur de l'histoire de l'équipe de France, mais il devrait perdre ce statut dans quelques jours...

Dans une saison de Coupe du monde et alors que le meilleur buteur des Bleus, Olivier Giroud, est à la retraite, le classement des buteurs de l'équipe de France va évoluer fortement. Kylian Mbappé, deuxième meilleur buteur devant Thierry Henry, pourrait prendre la première place dans les prochains jours et peut être même dès ce jeudi 4 juin lors du match de préparation entre la France et la Côte d'Ivoire. "Je ne brise pas de tabou si je dis je peux enfiler les buts contre n'importe qui" a-t-il lancé. "Je pense que je vais le battre (le record de Giroud), mais quand, je ne sais pas. C'est quelque chose qui viendra naturellement et je passerai à autre chose ensuite."

Evidemment qu'il va me battre", avait d'ailleurs répondu l'attaquant du LOSC Olivier Giroud. "Il faut être sérieux. Il a encore au moins cinq, sept ans si ce n'est plus en équipe de France donc j'espère qu'il va même arriver jusqu'à 100 buts. Ce serait la logique. J'espère juste qu'il me battra après Noël, comme ça je pourrai fêter Noël correctement. (sourires)." Bonne nouvelle, il ne l'a toujours pas battu !

Le classement des buteurs de l'équipe de France