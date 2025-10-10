Meilleur buteur de l'équipe de France : le classement détaillé

Olivier Giroud est le meilleur buteur de l'histoire de l'équipe de France, mais il est chassé par de nombreux joueurs.

Dans une saison de Coupe du monde et alors que le meilleur buteur des Bleus, Olivier Giroud, est à la retraite, le classement des buteurs de l'équipe de France pourrait évoluer fortement au cours de la saison. Kylian Mbappé, deuxième meilleur buteur devant Thierry Henry, pourrait prendre la première place dans les prochaines semaines. "Je ne brise pas de tabou si je dis je peux enfiler les buts contre n'importe qui" a-t-il lancé. "Je pense que je vais le battre (le record de Giroud), mais quand, je ne sais pas. Peut-être demain, qui sait ? C'est quelque chose qui viendra naturellement et je passerai à autre chose ensuite."

Evidemment qu'il va me battre", a répondu l'attaquant du LOSC Olivier Giroud. "Il faut être sérieux. Il a encore au moins cinq, sept ans si ce n'est plus en équipe de France donc j'espère qu'il va même arriver jusqu'à 100 buts. Ce serait la logique. J'espère juste qu'il me battra après Noël, comme ça je pourrai fêter Noël correctement. (sourires)."

Le classement des buteurs de l'équipe de France