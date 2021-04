"Bayern - PSG : le PSG signe un exploit à Munich, le résumé du match"

Le PSG a réalisé un véritable exploit ce soir en s'imposant sur la pelouse du Bayern Munich. Le club bavarois était invaincu en Ligue des champions depuis 19 rencontres (18 victoires et 1 nul) et une défaite face à Liverpool, en 8e de finale de la Ligue des champions lors de la saison 2018-2019. C'est également la première défaite de Hans-Dieter Flick sur le banc du Bayern en C1, après 16 matches. Le Bayern n'avait pas non plus perdu cette saison à domicile toutes compétitions confondues. Preuves de la performance réalisée par le PSG ce soir.

Le jeune latéral droit du PSG, Colin Dagba, s'est exprimé au micro de RMC Sport après cette victoire du PSG à Munich, en quart de finale aller de la Ligue des champions: "C'était un match compliqué sur le papier. Venir gagner ici c'est toujours compliqué. On a été solidaires, même après la sortie de Marquinhos qui ne nous a pas déstabilisés et même après le deuxième but du Bayern. On a réussi à marquer ce troisième but et ça montre la force du collectif. A la mi-temps, le coach nous a montré les choses qui n'allaient pas et on a parlé du placement défensif. Je pense que ça a payé en deuxième période, avec un bon bloc défensif. Il va falloir rester concentrés au match retour et de jouer comme ce soir. Il va falloir faire beaucoup de courses car ils font souvent basculer le jeu. C'est le collectif qui paiera."