"Bayern - PSG : sur quelle chaîne ? Quelle compo pour Paris ?"

BAYERN - PSG. L'heure de la revanche a peut-être sonné pour le Paris Saint-Germain, qui retrouve le Bayern Munich ce mercredi 7 avril 2021, en quart de finale de la Ligue des champions. Découvrez les modalités de diffusion de ce sommet du foot européen, à la TV et en streaming, les infos sur la composition des équipes et toute l'actu en direct.

17:49 - Obraniak conseille au PSG d'évoluer en 4-2-3-1 L'ancien joueur de foot, qui sévit aujourd'hui en tant que consultant, a expliqué hier soir, sur la chaîne L'Equipe, que le PSG avait tout intérêt à jouer ce match aller avec seulement deux milieux de terrain défensifs. "Je pense qu’il faut deux milieux défensifs qui forment un carré avec les deux axiaux, donc Marquinhos-Kimpembe-Gueye-Danilo, a-t-il détaillé. Quand tu rentres dans ce carré, tout doit exploser. Tu dois être sur Kimmich et Goretzka en ce qui concerne les deux du milieu du PSG, et tu dois sortir sur Müller s’il est n°10. Après derrière, tu resserres un peu. C’est à dire que tu laisses un peu de légèreté sur les cotés puisqu’il n’y a pas Lewandowski. Il n’y a pas vraiment de joueur de tête dans cette équipe, on peut laisser un peu les cotés, on aura moins de chances de se faire prendre. Ca n’assure pas une assise d’avoir un joueur de plus au milieu. Je n’ai jamais vu un PSG avec une sécurité sur les transitions quand ils étaient à trois". Mauricio Pochettino va-t-il suivre ces recommandations ? Réponse avec la divulgation de la composition officielle des équipes, dans un peu plus de deux heures.

17:36 - Flick (Bayern) détaille les forces du PSG Hans-Dieter Flick, l'entraîneur du Bayern Munich, a été invité a détailler les atouts de son adversaire, hier, avant la première manche de ce quart de finale de Ligue des champions. "Tout le monde a vu les qualités du PSG contre Barcelone, a-t-il expliqué. Ils ont une grande charnière avec Marquinhos et Kimpembe, et devant avec Neymar, Mbappé, Di Maria et Kean… Ce sont d’excellents joueurs, des joueurs hors-norme. Chacun peut faire la différence. Ils savent faire les bons choix, amènent de la qualité offensive, ils mettent du rythme et ils ont une bonne technique. C’est une équipe qu’on prend plaisir à regarder. J’espère que ce seront deux grands matchs".

17:24 - Pour Willy Sagnol, "le PSG doit jouer sur ses points forts" L'ancien joueur du Bayern Munich reconverti entraîneur et consultant donne son avis sur ce Bayern - PSG, aujourd'hui, dans les colonnes du Parisien, en indiquant notamment : "Le Bayern n’a pas de points faibles. Le PSG doit donc jouer sur ses points forts, en lui laissant un peu plus que d’habitude le ballon et en ayant un plan de jeu clairement défini, à savoir jouer sur les transitions. Paris a toujours la même problématique avec ses joueurs offensifs qui ne travaillent pas assez défensivement. Pour moi, il n’est pas utile d’aligner Neymar, Mbappé et Di Maria ensemble. Avec Kean, Paris est beaucoup plus équilibré. Au milieu, je mettrais Gueye, Danilo et Herrera. Le Bayern aime faire circuler le ballon. Il faut donc beaucoup courir au milieu et aller le récupérer dans les pieds adverses. Herrera et Gueye peuvent le faire. Il faut de la projection à la récupération du ballon et Kean peut être super important dans ce domaine".

17:16 - Neymar, le facteur X du PSG ? Décevant le week-end dernier face à Lille pour son retour à la compétition, tant sur le plan technique que sur le plan du comportement (il avait été expulsé en fin de match après une bousculade avec Djalo), Neymar sera très attendu ce soir, pour le premier round de ce PSG - Bayern Munich. "Je le connais bien, depuis très longtemps, c'est un joueur compétitif, qui joue pour gagner, a indiqué hier le capitaine MArquinhos au sujet de son compatriote et coéquipier. Contre Lille, il a voulu prendre le ballon vite pour jouer et revenir au score. Il a mis beaucoup d'engagement, et il a été puni pour cela. C'est un grand joueur, il est très motivé. Demain c'est un grand match, on a besoin de nos grands joueurs pour faire un bon match". De son côté, Mauricio Pochettino a tenté d'enleber de la pression à sa star en déclarant notamment : "On se focalise beaucoup sur certains joueurs de notre équipe, mais nous avons beaucoup d'éléments capables de faire la différence, que ce soit les joueurs qui seront alignés et ceux qui rentreront en cours de match".

17:07 - Les infos de diffusion de Bayern - PSG Comme d'habitude en Ligue des champions, ce Bayern - PSG ne bénéficiera pas, en France, d'une retransmission en clair à la TV, puisque c'est la chaîne payante RMC Sport 1 qui proposera le match en direct. Même combat pour la diffusion sur Internet puisque la seule solution légale est accessible sur le site de streaming de RMC Sport, également réservé aux abonnés. A noter que la chaîne proposera un avant-match à partir de 19h30 et un débrief après le cup de sifflet final dans son émission Champions Zone. Les commentaires de la rencontres seront, eux, assurés par Jérôme Sillon et Jérôme Rothen.

16:59 - Les bonnes stats du PSG à l'extérieur Si le Paris Saint-Germain ne part pas vraiment avec la faveur des pronostics, aujourd'hui, pour ce match aller face au Bayern Munich, il peut s'appuyer sur ses performances récentes en déplacement. Le site Internet du club parisien rappel ainsi que les joueurs de la capitale restent sur deux probants succès à l'extérieur en Ligue des champions, sur le terrain de Manchester United (1-3 en phase de poules) et sur la pelouse de Barcelone (1-4, en 8e de finale aller). Le PSG a par ailleurs marqué au moins un but lors de chacun de ses 20 derniers matchs européens à l'extérieur et reste sur une série de 7 victoires en déplacement, toutes compétitions confondues.

16:53 - Herrera (PSG) : "Je ne pense pas à une revanche" Ander Herrera, le milieu de terrain parisien, s'est exprimé au micro d'Europe 1 avant ce match Bayern - PSG. Morceaux choisis : "Je n’aime pas du tout les pronostics parce qu’en général je me trompe Je préfère être prêt pour un jour important. Je ne ferai pas de pronostic (...) On a perdu contre Lille un match très important pour nous samedi mais ce n’est pas le moment de parler de la Ligue 1. Je l’ai toujours dit, ce qui est bien quand tu perds un match c’est de pouvoir rejouer rapidement. C’est dans cet état d’esprit qu’est le groupe en ce moment. On ne pense qu'au Bayern Munich (...) Une revanche face au Bayern ? Honnêtement, quand je joue contre une équipe contre qui j’ai déjà perdu, je ne pense pas à une revanche. Avoir la revanche en tête, ce n’est pas la meilleure manière de préparer un match".

16:46 - Deux joueurs du PSG sous la menace d'une suspension Idrissa Gueye et Neymar devront maîtriser leur agressivité, ce soir, à l'occasion de ce Bayern - PSG : les deux joueurs parisiens sont en effet sous la menace d'une suspension et seront seront privés du match retour s'ils écopent d'un nouvel avertissement lors de ce quart de finale aller. Du côté du Bayern Munich, en revanche, aucun joueur n'est dans cette situation.

16:45 - Le bilan des confrontations entre le Bayern Munich et le PSG Avant le Bayern - PSG du jour, les deux clubs se sont affrontés à dix reprises par le passé, la plupart du temps en Ligue des champions, et le bilan est parfaitement équilibré, avec cinq victoires dans chaque camp et aucun résultat nul. Les trois derniers duels ont toutefois tourné à l'avantage de la formation allemande, victorieuse, donc, lors de la finale de C1 de l'an passé (1-0), mais aussi en match amical de pré-saison en 2018 (3-1) et en phase de poules de Champions League, en décembre 2017 (3-1). Il faut se situer quelques mois plus tôt pour trouver la trace de la dernière victoire parisienne face à cet adversaire, en septembre 2017, toujours en phase de poules (3-0).

16:25 - Pour Bixente Lizarazu, la blessure de Lewandowski change la donne L'ancien international français et ex-défenseur du Bayern Munich, s'est exprimé dans bi-hebdomadaire allemand sportif Kicker, avat ce match face au PSG, en évoquant notamment l'absence de Robert Lewandowski : "Perdre Lewandowski change radicalement la situation. Je considère maintenant que les chances sont de 50/50. Cela restera deux matchs de haut niveau mais maintenant le Bayern a un gros problème. Sa blessure est une très mauvaise nouvelle pour eux. S'il y a d'autres bons attaquants dans l'effectif, il n'y a personne d'aussi dangereux dans la surface de réparation que Lewandowski. Le Bayern devra désormais penser différemment sur le plan offensif".

16:12 - Flick (Bayern Munich) : "Etre bien organisés dans la possession" Hans-Dieter Flick, l'entraîneur du Bayern Munich, a également été invité à dresser un parallèle entre le match de la passé et le duel de ce printemps 2021. "C'est un nouveau match et Paris possède une nouvelle équipe avec un nouvel entraîneur, mais dans l'ensemble, pas grand-chose n'a changé depuis la finale de l'an dernier, a-t-il observé, avant d'insister lui aussi sur les phases de transition et de contre-pressing, qui s'annoncent comme l'une des clés du match : " Nous devrons être bien organisés dans la possession. Si nous perdons le ballon, nous devons pouvoir rapidement les remettre sous pression".

15:58 - Pochettino évacue aussi la finale de 2020 L'entraîneur du PSG a également évité les comparaisons avec le PSG - Bayern de l'été dernier, en indiquant hier devant la presse : "La saison dernière, c'était une finale. Cette saison, c'est un autre contexte, un match en deux manches. Ce n'est pas une revanche, mais c'est un défi d'aller battre une équipe comme le Bayern Munich". Le coach parisien a également évoqué quelques clés tactiques, en indiquant notamment : "Le Bayern joue haut, ils ont des joueurs qui vont vite sur les côtés, des joueurs capables de déséquilibrer les adversaires. Tout sera une question d'équilibre pour nous, et de trouver la bonne animation. Il faudra limiter les phases de transitions pour eux".

15:44 - Marquinhos : "Nous n'abordons pas le match comme une revanche" Appelé à évoquer la finale de l'an dernier, hier, lors de la conférence de presse de veille de match, le capitaine du PSG a notamment indiqué : "Ce genre de match se joue sur des petits détails, il faut savoir être efficace devant le but, savoir concrétiser, et ce sera pareil pour eux. Nous sommes conscients que demain, ce sera la même chose, et que tout se jouera sur des tout petits riens. Mais nous ne l'abordons pas comme une revanche, c'est un autre contexte, un autre match, ça peut être une motivation pour certains, mais le contexte est différent aujourd'hui".

15:33 - Un remake de la finale de l'an dernier Ce Bayern - PSG ravive inévitablement le souvenir de la dernière finale en date de cette Ligue des champions, qui avait opposé les deux équipes en août 2020. A l'époque, les Munichois s'étaient imposés sur le score de 1-0 grâce à un but de Kingsley Coman et avaient empêché les Parisiens de faire pour la première fois leur apparition au palmarès de la compétition. Les hommes de Mauricio Pochettino (qui n'était pas sur le banc parisien l'été dernier) ont donc l'occasion de prendre leur revanche lors de ce quart de finale.