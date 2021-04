Bayern - PSG : quelle compo probable pour Paris ? Toute l'actu du match de Ligue des champions

BAYERN - PSG 2021. Handicapé par plusieurs absences, le Paris-SG abordera son quart de finale aller face au Bayern Munich, demain, dans l'incertitude. Composition des équipes, horaire, chaîne de diffusion TV… Voici ce qu'il faut savoir avant ce match de la Ligue des champions de foot.

[Mis à jour le 6 avril 2021 à 11h28] La composition de départ du PSG pour son quart de finale aller de la Ligue des champions de football sur la pelouse du Bayern Munich, mercredi soir, comporte plusieurs inconnues, liées aux absences de plusieurs joueurs clés. Paris devra en effet négocier ce premier round sans ses milieux de terrain Marco Verratti (blessure + Covid-19) et Leandro Paredes (suspension), ses défenseurs Alessandro Florenzi (Covid-19) et Layvin Kurzawa (blessure au mollet), et son attaquant Mauro Icardi (blessure à la cuisse). En l'absence de Florenzi demain, Thilo Kehrer et Colin Dagba semblent en concurrence pour occuper le poste de latéral droit, mais aucun des deux n'apporte de véritables garanties pour une rencontre de cette envergure : le premier nommé est en panne de confiance depuis plusieurs mois et le second a souvent affiché ses limites au haut niveau. Mauricio Pochettino a également la possibilité d'aligner le jeune Thimothée Pembélé (18 ans) ou encore de repositionner Ander Herrera. Cette dernière solution n'est pas é carter mais poserait également la question de la composition du milieu de terrain.

En raison des absences de Verratti et Paredes, le Paris-SG se retrouve en effet avec un nombre de solutions limitées dans le cœur du jeu, d'autant que le coach du club parisien pourrait être tenté de titulariser trois joueurs dans ce secteur. Danilo Pereira et Idrissa Gueye semblent partant certains et pourraient être accompagnés par Herrera, ou par Rafinha si l'Espagnol débute en défense. Ce dispositif permettrait probablement de laisser un peu plus de libertés aux attaquants du PSG, en particulier à Kylian Mbappé et Neymar, pas toujours efficaces dans le repli défensif. Dans la même optique, Moïse Kean, a priori plus habile qu'Angel Di Maria pour revenir défendre, pourrait débuter sur le flanc droit de l'attaque, comme lors du 8e de finale aller à Barcelone, brillamment remporté par le PSG (0-4).

Du côté allemand, l'avant-centre polonais Robert Lewandowski, victime d'une déchirure ligamentaire du genou droit, sera le grand absent. Il devrait être suppléé au centre de l'attaque Serge Gnabry, l'habituel ailier, qui laisserait alors sa place à l'aile à Leroy Sané. Pour le reste, la composition de départ des Bavarois s'annonce assez classique, avec notamment Alphonso Davies plutôt que le Français Lucas Hernandez au poste de latéral gauche. La compo probable du Bayern Munich : Neuer - Pavard, Boateng, Alaba, Davies - Kimmich, Goretzka - Sané, Müller, Coman - Gnabry. La compo probable du PSG : Navas - Dagba ou Kehrer, Marquinhos, Kimpembe, Diallo - Herrera, Danilo, Gueye - Kean, Neymar, Mbappé.

L'horaire fixé pour le coup d'envoi de ce match aller des quart de finale de la Ligue des champions entre le Bayern et le PSG est classique : il sera donné à 21h, ce mercredi 7 avril, depuis l'Allianz Arena de Munich, par le Néerlandais Björn Kuipers, l'arbitre de la rencontre. Les deux équipes se retrouveront mardi prochain, le 13 avril, pour le match retour au Parc des Princes.

Vous en avez pris l'habitude en Ligue des champions : ce Barça - PSG ne bénéficiera pas d'une diffusion en clair à la TV mercredi. C'est en effet la chaîne RMC Sport 1 qui assurera en effet la retransmission du match en direct. Jérôme Sillon et Jérôme Rothen seront aux commentaires.

Nous vous proposerons également de vivre ce match Bayern - PSG mercredi soir (sur cette page), avec l'évolution du score et le descriptif des meilleures actions en live, puis un large résumé de ce quart de finale aller de la Ligue des champions de foot.