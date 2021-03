Bosnie - France : horaire, chaîne TV, composition… Les infos du match de foot

FRANCE - BOSNIE 2021. L'équipe de France de football se déplace en Bosnie-Herzégovine, ce mercredi 31 mars, pour le compte des éliminatoires de la Coupe du monde 2022... Diffusion TV streaming… Sur quelle chaîne et à quelle heure voir le match ? Découvrez aussi la compo probable des Bleus.

L'équipe de France de foot poursuit ce mercredi, en Bosnie-Herzégovine, sa campagne de qualification pour la Coupe du monde 2022. Après le match nul concédé face à l'Ukraine, les Bleus ont bien réagi en s'imposant au Kazakhstan et veulent désormais confirmer avec une nouvelle victoire à l'extérieur, qui leur permettrait d'envisager la suite de ces éliminatoires avec plus de sérénité. L'adversaire proposé pour cette troisième rencontre ne manquera toutefois pas d'atouts. "Pjanic, Dzeko, Krunic à l'AC Milan, Visca à Basaksehir, ce n'est pas rien, rappelait, Guy Stéphan, l'adjoint de Didier Deschamps, la semaine dernière, dans les colonnes de L'Equipe. C'est une sélection organisée en 4-3-3 mais qui, à la perte du ballon, défend sur la largeur. Je trouve que c'est à ce moment-là qu'elle peut être le plus en danger car son repli n'est pas exceptionnel. Après, il y a de la percussion des dribbleurs, et on sait qu'il faudra faire attention aux coups francs de Pjanic".

Notez bien l'horaire du coup d'envoi de ce match entre la Bosnie-Herzégovine et l'équipe de France : il sera donné à 20h45, ce mercredi 31 mars 2021, depuis le stade Grbavica, à Sarajevo.

Après avoir fait tourner son effectif au Kazakhstan dimanche, Didier Deschamps devrait revenir à une composition de départ plus proche de l'équipe-type face à la Bosnie-Herzégovine. En l'absence de N'Golo Kanté, c'est Adrien Rabiot qui devrait être associé à Paul Pogba au milieu de terrain. Sur le plan offensif, Kylian Mbappé, Kingsley Coman et Ousmane Dembélé sont a priori en concurrence pour les deux places sur les ailes. La compo probable de l'équipe de France : Lloris - Pavard, Varane, Kimpembe, Hernandez - Pogba, Rabiot - Mbappé ou Dembélé, Griezmann, Coman - Giroud.

Ce Bosnie - France bénéficiera d'une diffusion en clair à la TV ce mercredi : c'est M6 qui assurera la retransmission du match en direct. Le duo de commentateurs phare de la chaîne, composé de Xavier Domergue et Robert Pirès, sera chargé de faire vivre le match aux téléspectateurs.

Pour regarder cette rencontre entre la Bosnie Herzégovine et l'équipe de France en streaming sur Internet, via votre tablette, votre ordinateur, ou encore votre smartphone, il faut se diriger vers le site Internet de M6. L'accès au flux vidéo est gratuit, après inscription.

Notez également que Linternaute.com vous propose de vivre ce mercredi soir, sur cette page, ce match Bosnie - France en direct commenté, avec l'évolution du score et le résumé des meilleures actions. Vous pourrez aussi découvrir, avant le coup d'envoi, les dernières infos en live et, après le coup de sifflet final, un résumé complet de la rencontre et les premières réactions.