"Bosnie - France : les Bleus assurent l'essentiel, le résumé du match"

FRANCE - BOSNIE 2021. L'équipe de France de foot s'est imposée en Bosnie-Herzégovine, ce mercredi soir pour le compte des éliminatoires de la Coupe du monde 2022, sur le score de un but à zéro, grâce à un but signé Antoine Griezmann (60e). Découvrez le résumé du match.

23:10 - Le résumé du match: les Bleus sauvés par Griezmann L'équipe de France avait à coeur de s'imposer en Bosnie-Herzégovine pour rattraper son match nul initial face à l'Ukraine mercredi dernier (1-1), après son succès au Kazakhstan dimanche (0-2). C'est chose faite, sans briller (0-1), et cela permet aux Bleus de s'installer en tête du groupe D des éliminatoires de la Coupe du monde 2022. Tout ne fut pas simple ce mercredi soir à Sarajevo, pourtant. Après un but refusé d'entrée injustement à Mbappé (3e), les Français ont du mal à mettre du rythme en début de rencontre et se font bousculer par les Bosniens, bien regroupés en phase défensive, à l'image des Ukrainiens il y a une semaine. Le Français le plus en vue est Hugo Lloris, auteur d'une première parade devant Todorovic sur une frappe de loin (24e) avant de réaliser un arrêt exceptionnel devant Ahmedhodzic sur un corner tiré par Pjanic (26e). Au retour des vestiaires, les Bleus prennent plus le jeu à leur compte et finissent par trouver la faille par Antoine Griezmann, bien trouvé par Adrien Rabiot dans la surface (0-1, 60e). Solides, les joueurs de Didier Deschamps auraient tout de même pu concéder un penalty sur une faute de Rabiot sur Krunic, non signalée par l'arbitre (71e). Ils tiendront malgré tout ce résultat important jusqu'au bout.

23:00 - France-Deschamps: "L'essentiel, c'est la victoire Le sélectionneur de la France Didier Deschamps a reconnu, au micro de M6, que cette victoire en Bosnie-Herzégovine était importante lors de cette campagne de qualification pour la Coupe du monde 2022: "Notre première période était en dessous de ce qu'on est capables de faire. C'était mieux en deuxième, mais ce n'était pas facile. Tous les matches sont compliqués. Il y a des choses que j'ai vue ce soir que je n'avais pas vu depuis un petit moment. L'essentiel, c'est la victoire. Malgré plusieurs joueurs mis au repos, la mise en route a été assez difficile. Je ne veux pas trouver d'excuses aux joueurs car je suis très exigeant avec eux, mais c'est vrai qu'avec les déplacements, le décalage horaire et ce troisième match, c'était difficile... Mais ce résultat est important, avec les 3 matches à venir au mois de septembre face à nos adversaires directs. Rien n'est fait, mais en gagnant ici ce soir, on se met à la meilleure place, la première, avec 7 points en 3 matches."

22:55 - France-Lloris: "On a mal joué" Décisif en première période dans le but de l'équipe de France, le gardien et capitaine des Bleus Hugo Lloris s'est aussi arrêté au micro de M6: "C'était un peu laborieux, surtout en première période. On a eu du mal dans l'utilisation du ballon et ils nous on fait mal en contre-attaque, sur les coups de pied arrêté, mais l'état d'esprit est remarquable. Honnêtement, on a mal joué aujourd'hui et on gagné grâce à notre état d'esprit. C'est quelque chose sur lequel on peut s'appuyer et ce n'est pas la première fois. Il faut continuer à avancer et à s'améliorer pour les échéances importantes à venir en juin et juillet."

22:50 - France-Griezmann: "Attendus à chaque match" Antoine Griezmann, au micro de M6, a reconnu que l'équipe de France a eu du mal ce soir à Sarajevo face à la Bosnie-Herzégovine (0-1): "C'était un match compliqué. Il y a un peu de fatigue. On a un peu de mal à jouer face à une défense à 5, donc il faudra bien voir ça, bien le préparer et essayer de voir comment on peut faire mal. On sait qu'on est attendus à chaque match. Il y a aura des moments comme aujourd'hui où ce ne sera pas un beau jeu mais le plus important c'est de prendre les trois points."

22:45 - 35e but avec la France pour Griezmann Antoine Griezmann a inscrit ce soir son 35e but sous le maillot de l'équipe de France lors de ce succès en Bosnie-Herzégovine (0-1). Soit un de mieux que David Trézéguet. L'attaquant du FC Barcelone a maintenant Michel Platini (41 buts) et son coéquipier Olivier Giroud (44 réalisations) en ligne de mire. Thierry Henry (51 buts) est encore un peu plus loin.

22:40 - Les Bleus s'envolent en tête du groupe D L'équipe de France a réalisé une excellente opération en s'imposant ce mercredi soir en Bosnie-Herzégovine (0-1). Car, dans le même temps, l'Ukraine a concédé un match nul surprenant devant le Kazakhstan (1-1). Les Bleus comptent donc 7 points après trois matches, soit 4 de plus que l'Ukraine et 5 que la Finlande, qui compte un match de moins. La Bosnie-Herzégovine et le Kazakhstan ferment la marche dans cette poule D, avec 1 point pris en deux matches.

22:37 - C'est terminé entre la Bosnie et la France ! (0-1) M. Orsato siffle la fin de la rencontre entre l'équipe de Bosnie et l'équipe de France à Sarajevo (0-1) ! Les Bleus remportent une victoire importante dans ces éliminatoires de la Coupe du monde 2022 grâce à un but d'Antoine Griezmann (60e).

22:34 - Trois minutes de temps additionnel M. Orsato accorde trois minutes de temps additionnel pour cette fin de match entre la Bosnie et la France. Les Bleus mènent toujours un but à zéro grâce à Griezmann.

22:33 - France: Lemar remplacé Didier Deschamps effectue un changement pour ces derniers instants. Thomas Lemar, plutôt bon ce soir une nouvelle fois, est remplacé par Moussa Sissoko pour le temps additionnel.

22:30 - Bosnie: deux changements d'un coup La Bosnie effectue deux changements d'un coup à cinq minutes de la fin du match. Cimirot et Krunic sont remplacés par Gojak et Prevljak pour ces dernières minutes.

22:27 - Mbappé obtient un coup franc Kylian Mbappé obtient un coup franc intéressant aux abords de la surface après une faute de Stevanovic, pris de vitesse par le Français. Le coup franc est excentré côté gauche.

22:24 - Pjanic frappe dans le mur Miralem Pjanic se charge de frappe le coup franc, bien évidemment. Le milieu de terrain du FC Barcelone enroule mais c'est contré par le mur mis en place par Hugo Lloris !

22:23 - Pogba écope d'un carton jaune Paul Pogba concède un coup franc très dangereux à l'entrée de la surface en mettant un coup de coude dans le visage de Stevanovic sur un duel aérien. Le milieu de MU écope d'un carton jaune en plus.

22:21 - Bosnie: Todorovic remplacé Premier changement du côté de la Bosnie, à moins d'un quart d'heure de la fin du match. Todorovic est remplacé par Stevanovic sur le côté droit de la défense.

22:19 - Magnifique retour de Rabiot Adrien Rabiot réalise un excellent retour sur Rade Krunic qui avait été bien servi dans la surface française. Le milieu de la Juventus exécute un tacle superbe pour reprendre possession du cuir.

22:16 - Krunic s'écroule dans la surface Rade Krunic s'écroule dans la surface après un contact avec Adrien Rabiot suite à une remise d'Edin Dzeko. M. Orsato ne siffle rien, et l'équipe de France peut s'en réjouir, car il semblait bien y avoir faute de l'ancien joueur du PSG.

22:13 - Hadziahmetovic averti aussi Nouveau carton jaune sorti dans cette première période. Amir Hadziahmetovic commet une grosse faute sur Kylian Mbappé qui tentait de partir en contre et est logiquement averti par M. Orsato.

22:10 - Lemar écope d'un carton jaune Thomas Lemar écope à son tour d'un carton jaune pour une faute grossière au milieu de terrain sur Miralem Pjanic, qui était passé sur un dribble. M. Orsato garde le contrôle sur ce match.

22:08 - Les Bleus continuent d'attaquer L'équipe de France ne relâche pas la pression après avoir pris l'avantage grâce à Antoine Griezmann. Les Bleus tentent de se mettre à l'abri le plus vite possible dans ce match pour s'éviter une fin de match sous pression.