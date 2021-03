France - Islande : les Bleuets se qualifient pour les quarts, le résumé de la rencontre

20:20 - Les Bleuets se donnent rendez-vous en mai

Les Bleuets devaient finir un travail qu'ils avaient bien mal commencé. Après une défaite face au Danemark, les Français se sont rattrapés face aux Russes. Ce soir contre l'Islande, les Français avaient tout de même de fortes chances de se qualifier et rejoindre des quarts de finale qui n'auront lieu que fin mai en raison d'un Euro Espoirs coupé en 2. Et, sérieux et appliqués, les Bleuets n'ont pas trébuché face à des Islandais qui avaient déjà la tête ailleurs et des cadres partis renforcés les A.

Sur une pelouse en mauvaise état, les hommes de Ripoll ont tué la menace d'une catastrophe en marquant 2 buts lors de la première période. Guendouzi et Odsonne-Édouard marquent et mettent donc leurs coéquipiers à l'abri. Dans le même temps, les Danois mènent 2-0 et ternissent les espoirs français d'une qualification à la première place. Pas grand chose ne changera en seconde période. La messe est dite. Le Danemark finit sur un sans-faute, la France, elle, devra affronter les Pays-Bas. Ce groupe aussi riche de par sa qualité que sa quantité devra tout de même démontrer autre chose pour aller au bout d'une compétition qui se terminera donc fin mai. D'ici là, les jeunes espoirs français vont retrouver le quotidien de leurs clubs et ne se retrouveront que dans 2 mois avec l'idée en tête de jouer et gagner les 3 prochains matchs qui les enverraient sur le toit de l'Europe.