"PSG - Lille : les Lillois leader provisoire, le match en direct"

17:56 - Ikoné : "Jouer les contres à fond"

Les Lillois mènent 1-0 à la pause sur une organisation très bien huilée. C'est ce qu'a confirmé Jonathan Ikoné au micro de Canal+ avant de rejoindre les vestiaires. "On est bien défensivement pour les contrer et mettre un but. Mais on doit encore bien défendre et mettre plusieurs autres buts pour plier le match. On doit jouer les contres à fond. Ils ont beaucoup le ballon mais ils sont très ouverts derrière".