Monaco - Metz : score, buts, stats… Le match en direct

Score, buts en live, résultat, résumé des principales actions… Vivez le match en direct entre Monaco et Metz.

AS Monaco

13:16 - Coup franc pour AS Monaco L'arbitre accorde un coup franc en faveur de AS Monaco. Les stats concernant ces coups francs : 3 pour AS Monaco et 3 pour FC Metz. Le score est toujours de 0 - 0. Nous atteignons la 17e minute de jeu.

13:15 - Hors-jeu sifflé contre AS Monaco Un joueur de AS Monaco est sanctionné d'un hors-jeu et permet à l'équipe adverse de se dégager. Nous disputons la 16e minute de jeu dans cette rencontre.

13:14 - Blessure de Lamine Gueye Arrêt de jeu au stade Stade Louis II. Lamine Gueye a été touché il y a quelques instants.

13:12 - Tentative avortée pour FC Metz La tentative de FC Metz est manquée de peu alors que nous atteignons la 13e minute de la partie.

13:12 - Tir cadré pour AS Monaco AS Monaco pense trouver l'ouverture mais ce tir qui prenait pourtant le chemin du cadre ne trompe pas le gardien de but adverse.

13:09 - Coup franc pour FC Metz Johann Hamel siffle un coup franc pour FC Metz. Les stats concernant ces coups francs : 2 pour AS Monaco et 2 pour FC Metz. Le score est toujours de 0 - 0. Nous jouons la 10e minute de jeu.

13:08 - Hors-jeu sifflé contre AS Monaco Johann Hamel siffle un hors-jeu à l'encontre de AS Monaco, dont l'un des joueurs se trouvait en position illicite. Nous en sommes à 1 hors-jeux pour AS Monaco et 0 hors-jeux pour FC Metz.

13:07 - Six mètres pour FC Metz FC Metz peut se dégager grâce à ce 6 mètres au cœur de cette 1e mi-temps. Nous disputons la 8e minute de cette partie.

13:07 - Tir non cadré pour AS Monaco AS Monaco tente de trouver la faille mais la tentative est hors cadre.

13:07 - Tir non cadré pour AS Monaco Opportunité intéressante pour AS Monaco mais ce n'est pas cadré et cette frappe ne parvient pas à trouver la faille.

13:06 - Corner en faveur de AS Monaco AS Monaco se procure une opportunité intéressante de passer devant dans cette rencontre (0-0) en obtenant à l’instant son @home_corner_kicke corner de la partie, alors que nous atteignons la 7e minute à Fontvieille.

13:03 - Coup franc en faveur de AS Monaco Johann Hamel signale un coup franc en faveur de AS Monaco. Le bilan des ces coups francs : 2 pour AS Monaco et 0 pour FC Metz. Le score est toujours de 0 - 0. Nous en sommes à la 4e minute de jeu.

13:02 - Coup franc en faveur de AS Monaco L'arbitre siffle un coup franc pour AS Monaco. Les stats concernant ces coups francs : 1 pour AS Monaco et 0 pour FC Metz. Le score est toujours de 0 - 0. Nous jouons la 3e minute de jeu.

13:00 - Coup d'envoi entre Monaco et Metz ! C’est parti à Fontvieille, où Johann Hamel donne le coup d’envoi de AS Monaco - FC Metz.