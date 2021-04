"Strasbourg - PSG : pronostic, compo, diffusion TV… Les infos du match de Ligue 1"

STRASBOURG - PSG 2021. Le Paris-SG retrouve le championnat de France de foot, ce samedi 10 avril, avec ce déplacement en Alsace "coincé" entre les deux rencontres de C1 face au Bayern. Diffusion TV, streaming… Sur quelle chaîne et à quelle heure voir le match ? Découvrez aussi la composition probable des deux équipes.

Que faut-il attendre ce samedi du PSG, en déplacement à Strasbourg pour le compte de la 32e journée de Ligue 1 ? Moins de 72 heures après la belle mais éreintante victoire sur la pelouse du Bayern Munich en Ligue des champions (2-3) et trois jours avant un quart de finale retour décisif face à ces mêmes Bavarois, la tâche du club de la capitale s'annonce en effet compliquée, d'autant que l'infirmerie s'est remplie ces derniers jours (voir ci-dessous). Et sa situation au classement ne lui permet pas de faire "l'impasse" sur cette rencontre : désormais deuxième (63 points) à trois longueurs de Lille (66 points), et avec un point d'avance seulement sur Monaco et deux sur Lyon, Paris n'a plus vraiment le droit à l'erreur s'il veut rester dans la course au titre et préserver sa place qualificative pour la prochaine C1. Comme souvent en championnat, les hommes de Mauricio Pochettino partiront toutefois favoris au stade de la Meinau. Leur cote de victoire s'établit ainsi à moins de 2 euros (pour 1 euro de mise), tandis que celle attribuée au succès strasbourgeois se situe à plus de 4 euros, et celle du résultat nul autour de 3,90 euros.

L'horaire fixé pour le coup d'envoi de ce match de Ligue 1 entre le RC Strasbourg et le PSG est assez classique : il sera donné à 17h, ce samedi 10 avril 2021. Le coup de sifflet final devrait retentir aux alentours de 17h50.

Du côté alsacien, Thierry Laurey, toujours privé de Simakan, devrait choisir un onze de départ assez proche de celui qui s'est imposé à Bordeaux dimanche dernier (2-3). La compo probable de Strasbourg : Sels - Guilbert, Koné, Mitrovic, Caci - Sissoko, Aholou, Liénard - Thomasson, H. Diallo. La composition parisienne comporte, elle, plus d'incertitudes. Mauricio Pochettino doit en effet jongler entre les blessures (Marquinhos, Kurzawa, Bernat, Icardi), les cas de Covid-19 (Verratti, Florenzi), la suspension de Neymar, tout en gérant les temps de jeu des éléments les plus sollicités (Kimpembe, Mbappé...), le tout à trois jours du quart de finale retour de Ligue des champions face au Bayern. Quant à Abdou Diallo, malade, "il va mieux mais est trop faible pour être dans le groupe", selon le communiqué médical du club. La compo probable du PSG : Navas - Kehrer, Danilo, Kimpembe, Bakker - Paredes, Herrera - Sarabia, Rafinha, Draxler ou Di Maria - Kean.

Aucune diffusion en clair n'est prévue à la TV, ce samedi, à l'occasion de ce Strasbourg - PSG. Pour suivre le match en direct à la télévision, il faudra se tourner vers Canal+. La chaîne cryptée proposera également un débrief après le match, dans le Canal Football Club.

Comme d'habitude, il est possible d'accéder à la retransmission de ce match de foot en streaming sur Internet. Pour regarder Strasbourg - PSG sur le web, rendez-vous sur le site mycanal (accès payant). Vérifiez également l'état de votre connexion pour ne pas subir de décalage pendant la rencontre.

Si vous n'avez pas accès au flux vidéo, sachez également que ce Strasbourg - PSG sera à suivre en direct commenté sur cette page samedi, avec l'évolution du score et le descriptif des actions en live. Découvrez aussi, avant le match, la présentation des enjeux et la composition des équipes, puis, au coup de sifflet final, un large résumé de cette rencontre de Ligue 1.