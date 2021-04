"Strasbourg - PSG : facile victoire avant le Bayern pour Paris, le résumé du match"

STRASBOURG - PSG. Avant d'affronter le Bayern Munich en Ligue des champions, Paris l'emporte sans forcer face à Strasbourg 4-1 grâce notamment à un but de Mbappé et Paredes. On jouait la 32e journée de Ligue 1 et le PSG revient à 3 points de Lille au classement. Retrouvez le résumé de la rencontre.

19:02 - Sarabia : "Le plus important était une victoire aujourd'hui" Interrogé au micro de Canal lui aussi, Pablo Sarabia s'est dit heureux de gagner aujourd'hui pour préparer au mieux la rencontre le Bayern Munich. "La Ligue des champion est une compétition importante pour nous mais le plus important était une victoire aujourd'hui. Je sais que nos supporters sont avec nous pour mardi. On va essayer de faire le match parfait, (...) faire un match complet". 18:56 - Rafinha : "Pas de match facile" Changé à l'heure de jeu, Rafinha était tout sourire au micro de Canal+ "Il n’y a pas de match facile, rappelle-t-il. On a très bien joué en première période. Paris est prêt pour mardi. À chaque match, on donne le maximum. On est au PSG, on est obligé d’être prêt à chaque match". 18:49 - C'est terminé ! C'est fini ! Le travail est fait et bien fait pour le PSG qui s'offre une victoire 4-1 face à Strasbourg. Les Parisiens reviennent à 3 points de Lille. 18:47 - Koné proche du CSC ! Sur un ballon récupéré par Xavi Simons, le jeune parisien transmet pour Sarabia qui est rattrapé par Koné... tout proche de tromper son gardien en contrant le tir de Sarabia. 18:44 - Xavi Simons et Kenny Nagera entrent À moins de 2 minutes de la fin de cette rencontre, Xavi Simons et Kenny Nagera entrent à la place de Mbappé et Herrera pour le Paris Saint-Germain. 18:38 - Nouvelle tentative de Mbappé Il ne connaît pas la fatigue ! Mbappé tente une nouvelle fois sa chance à l'entrée de la surface strasbourgeoise après un contrôle extérieur pied droit à montrer dans toutes les écoles de football. Son tir a été contré. Toujours 4-1. 18:34 - GOLAZO de Paredes !!! QUE GOLAZOOOOO !!!! Sur un coup-franc plein axe à un peu plus de 20 mètres des buts de Sels, Leandro Paredes envoie une praline qui vient s'envelopper à ras du poteau du but strasbourgeois !! Pas de Neymar ni de Di Maria ? Pas de problème, il y a Paredes ! Sublime ! 4-1 pour Paris dans ce Strasbourg-PSG ! 18:30 - Entrée en jeu de Gueye et Draxler Pochettino réalise un double changement pour le PSG. Gueye prend la place de Rafinha et Draxler remplace Moise Kean. 18:26 - Thomasson croise trop sa frappe ! L'occasion qui suit pour Strasbourg ! Servi dans l'axe, Thomasson frappe en première intention mais croise trop sa frappe qui passe à un petit mètres du poteau de Sergio Rico ! Ce Strasbourg-PSG est animé ! 18:24 - Quelle frappe de Mbappé ! Tout part d'un superbe travail de Paredes ! L'Argentin était revenu défendre pour récupérer le ballon suite à un bon tacle. L'ancien de la Roma a ensuite passé un strasbourgeois avant de jouer avec la ligne de touche. Paredes réalise immédiatement une merveille de passe renversée pour Mbappé qui s'est ensuite défait de son vis-à-vis pour frapper ! Mais c'est bien repoussé par Sels qui s'est couché parfaitement sur ce tir croisé ! 18:22 - Koné vigilant face à Kean Lamine Koné a beaucoup de travail cet après-midi ! Sur un centre, Kean est encore là dans la surface. Le joueur prêté par Everton frappe au but mais son tir est freiné par Koné, venu à son encontre pour le gêner. C'est réussi. 18:19 - BUT de Strasbourg !! BUUUTTTTT STRASBOURGEOIS !! Sur un centre venu de la droite, le jeune Moise Sahi, entré en jeu il y a 2 minutes à la place de Diallo, passe devant son vis-à-vis au premier poteau et trompe Rico qui touche pourtant le ballon ! Strasbourg réduit l'écart dans ce Strasbourg-PSG ! 18:16 - Quelle occasion pour Kean !! Magnifique service de Paredes pour Kean ! Sur un très long ballon, Moise Kean contrôle le ballon en porte manteau et enchaîne directement avec une frappe ! Mais Sels avait bien avancé pour fermer l'angle et repousser la tentative de l'Italien ! 18:14 - Double changement strasbourgeois Thierry Laurey réalise les deux premiers changements strasbourgeois dans ce Strasbourg - PSG. Chahiri et Prcic entrent jeu à la place de Sissoko et Linéard dans le milieu du RCSA. 18:11 - La tête de Diallo.. hors-jeu ! Sur un centre venu de la droite, Diallo passe devant toute la défense parisienne et place sa tête juste au-dessus de la lucarne de Rico ! C'était très proche mais l'attaquant de Strasbourg était logiquement signalé hors-jeu. 18:09 - Mbappé est en feu ! Kylian Mbappé a été tout proche de marquer une nouvelle fois dans ce Strasbourg - PSG ! Lancé dans la profondeur, le Français devance Koné mais rate son contrôle et perd le ballon ! Dommage pour le PSG alors que le but était grand ouvert ! 18:06 - Mbappé loupe sa frappe Sur un bon renversement de jeu de Kean, Mbappé est trouvé à l'angle de la surface strasbourgeoise côté gauche. Le Parisien contrôle et enchaîne avec une frappe mais ça passe très largement au-dessus. 18:02 - Simple précaution pour Navas Selon Canal+, le remplacement de Navas par Rico est de la simple précaution. Keylor Navas ressent quelques douleurs musculaires mais rien de grave selon le staff du PSG. 18:01 - C'est reparti ! Rico remplace Navas ! C'est reparti pour ce Strasbourg - PSG ! Menés 3-0, les Alsaciens donnent le coup d'envoi de cette seconde période alors que Sergio Rico prend la place de Keylor Navas dans les buts parisiens ! 17:57 - Paredes : "On utilise bien la ballon" Leandro Paredes est lui heureux de la tournure de cette rencontre. "Ce n'est pas facile, il n'y a aucun match facile, souligne-t-il au micro de Canal+. Mais on utilise bien le ballon pour éviter de souffrir quand on ne l'a pas. Nous sommes un bon groupe, tout le monde est prêt à jouer !"