PSG - Manchester City : date, diffusion TV, compo… Les infos du match aller

PSG - CITY 2021. Le Paris-SG affrontera Manchester City en demi-finale de la Ligue des champions de foot. Le match aller aura lieu fin avril au Parc des Princes. A quelle date exacte et sur quelle chaîne ? Quelle composition pourra aligner Paris pour ce choc ?

Le choc attendu entre le PSG et Manchester City aura bien lieu : le club anglais a logiquement disposé du Borussia Dortmund et retrouve donc le club parisien en demi-finale cette édition 2020-2021 de la Ligue des champions de football. Les dates de cette double confrontation sont connues dans les grandes lignes puisque les matchs du dernier carré sont prévus les 27 et 28 avril puis les 4-5 mai. Reste à savoir si ce PSG - City se disputera le mardi ou le mercredi. Une chose est sûre, le match aller aura lieu à Paris et le retour à Manchester, comme l'avait prévu le tirage au sort en mars dernier. En ce qui concerne les modalités de de diffusion TV en France, nous savons déjà que les deux rencontres seront proposées sur la chaîne RMC Sport 1, mais une retransmission en clair n'est pas à écarter puisque, selon les informations de L'Equipe, TF1 souhaiterait co-diffuser les matchs et aurait entamé des discussions avec RMC Sport.

Newsletter Linternaute.com Voir un exemple inscription Newsletters Les informations recueillies sont destinées à CCM Benchmark Group pour vous assurer l'envoi de votre newsletter. Elles seront également utilisées sous réserve des options souscrites, à des fins de ciblage publicitaire. Vous bénéficiez d'un droit d'accès et de rectification de vos données personnelles, ainsi que celui d'en demander l'effacement dans les limites prévues par la loi. Vous pouvez également à tout moment revoir vos options en matière de ciblage. En savoir plus sur notre politique de confidentialité.

Sur le plan sportif, le PSG peut espérer aborder cette demi-finale de Ligue des champions avec l'ensemble de ses forces vives puisque son infirmerie se vide peu à peu. La plus grande incertitude semble concerner le capitaine Marquinhos, victime d'une lésion musculaire à l'adducteur lors du quart de finale aller le 7 avril. La durée d'indisponibilité annoncée (trois semaines) pourrait permettre au défenseur brésilien de revenir juste à temps pour le match aller. Il faudra également surveiller la blessure d'Abdou Diallo, touché à la cuisse face au Bayern. Alessandro Florenzi et Marco Verratti, récemment contaminés au Covid-19, devraient, eux, pouvoir tenir leur place. La compo possible du PSG pour le match aller : Navas - Florenzi, Marquinhous ou Danilo, Kimpembe, Diallo - Paredes, Gueye - Di Maria, Verratti, Neymar - Mbappé. Du côté anglais, Pep Guardiola devrait privilégier un schéma en 4-3-3. La compo possible de Manchester City : Alisson - Walker, Stones, Dias, Cancelo - De Bruyne, Rodri, Gündogan - Mahrez, B. Silva, Foden ou Sterling.