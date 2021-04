"PSG - Manchester City : pronostic, chaîne TV, composition… L'avant-match en direct"

PSG - CITY. C'est en outsider que le Paris Saint-Germain aborde son match aller face à Manchester City, ce soir, en 1/2 finale de la Ligue des champions de foot. Diffusion TV, streaming… Sur quelle chaîne et à quelle heure voir le match en live ? Découvrez aussi la cote et la composition probable de chaque équipe, et toute l'actu en direct.

17:32 - Neymar : "Nous avons tous les ingrédients pour gagner la Ligue des champions" Exceptionnellement présent en conférence de presse d'avant-match, hier, Neymar s'est brièvement exprimé sur ce PSG - City ("Ce sera un match difficile, il n'y a pas de match facile à ce stade de la compétition. Manchester City est une grande équipe, avec de grands joueurs, ce sera autant difficile que contre le Bayern. Mais nous sommes bien préparés, et nous allons tout faire pour gagner ce match"), avant d'évoquer les ambitions parisiennes en Ligue des champions : "Quand j'ai rejoint Paris, l'objectif a toujours été de remporter la Champions League. Nous avons atteint la première finale de l'histoire du club la saison dernière, et nous sommes une équipe qui est encore un progrès. Nous avons tous les ingrédients pour la gagner".

17:20 - Le match à huis clos mais les supporters parisiens au rendez-vous Contexte sanitaire oblige, ce choc PSG - Manchester City se déroulera une nouvelle fois sans public, ce soir au Parc des Princes, mais les supporters du club de la capitale ont trouvé plusieurs moyens de montrer leur soutien avant le match. A la suite d'une demande du Collectif Ultras Paris, la mairie a ainsi accepté que des messages soient affichées dans la ville, sur des panneaux électroniques mais aussi dans d'autres endroits de la capitale, comme le montrent ces images : NOUS SOMMES LE PSG !!@PSG_inside pic.twitter.com/tewlSCY7RR — Collectif Ultras Paris (@Co_Ultras_Paris) April 28, 2021 Un immense tifo, toujours à l'initiative du Collectif Ultra Paris, recouvrira également les gradins du Parc des Princes : Le ???????????????? ???????????? ???????????????????????????? revêt un nouveau costume pour cette soirée #UCL



Le @Co_Ultras_Paris met Paris en lumière ????????#???????????????????????? pic.twitter.com/y49x4IodpI — Paris Saint-Germain (@PSG_inside) April 28, 2021

17:08 - Navas (PSG ) : "Nous devrons faire deux fois plus pour atteindre la finale" La semaine a débuté avec une bonne nouvelle pour le Paris Saint-Germain, qui annoncé la prolongation de contrat de Keylor Navas, désormais lié avec le club de la capitale jusqu'en 2024. Le gardien de but costaricien a, à cette occasion, accordé une interview à PSG TV pour évoquer ce choc face à Manchester City. "Je pense que la clé est de jouer comme une équipe unie et forte, en respectant l’adversaire, et en sachant que si nous voulons gagner, nous devons faire de notre mieux. C'est une super équipe. Nous avons déjà éliminé d’autres grandes formations, mais tous les matches sont différents et si nous pensons qu'à cause de ce que nous avons fait pour être ici, nous allons gagner, nous nous trompons. Au contraire, nous devrons faire deux fois plus pour atteindre la finale, ce que nous voulons par-dessus tout".

16:57 - Sur quelle chaîne voir PSG - Manchester City ? L'espoir d'une diffusion en clair de cette demi-finale de Ligue des champions, évoquée notamment par TF1 après le quart de finale du PSG s'est rapidement envolé. RMC Sport 1, qui détient les droits TV de la Ligue des champions en France a en effet décidé de repousser les propositions de co-diffusion pour réserver l'exclusivité de la retransmission à ses abonnés, sur RMC Sport 1. Pour l'occasion, la chaîne a prévu un dispositif important, avec une longue présentation des enjeux de la rencontre à partir de 19h dans l'émission Champions Zone, puis la diffusion du match en direct, avec Jérôme Sillon, Jérôme Rothen et Mohamed Bouhafsi aux commentaires, et enfin, après le coup de sifflet final, un débrief détaillé de cette demi-finale aller, avec les premières réactions des joueurs et les analyses des consultants en plateau, toujours dans l'émission Champions Zone.

16:50 - Le pronostic de Laurent Fournier avant PSG - City L'ancien milieu de terrain du PSG évoque aujourd'hui ses souvenirs européens sur le site officiel du club parisien et se penche également sur le match du jour. Pour lui, Paris est sans nul doute capable d'éliminer Manchester City. "Si l’équipe est dans les mêmes dispositions que face au Barça et au Bayern, si elle garde ce sens du collectif, si un joueur comme Mbappé est encore capable de se transcender pour ses coéquipiers, tout est possible", indique-t-il notamment, avant de donner son pronostic pour ce match aller : "Une victoire parisienne 3-1 au Parc. Et je pense que ça suffira pour se qualifier".

16:43 - Un arbitre bien connu des Parisiens au sifflet L'Allemand Felix Brych (45 ans) qui a été choisi pour arbitrer ce PSG - City. Il sera épaulé pace soir par ses compatriotes Mark Borsch et Stefan Lupp (assistants), Daniel Siebert (quatrième arbitre), Marco Fritz et Bastian Dankert (assistance vidéo). Cet arbitre n'est pas un inconnu des Parisiens qui ont déjà croisé sa route à quatre reprises par le passé (2 victoires, 1 nul, 1 défaite). Le dernier souvenir en date associé à Felix Brych n'est toutefois pas le meilleur puisqu'il s'agit du 8e de finale retour de 2018, perdu face au Real Madrid (1-2) et synonyme d'élimination.

16:34 - Manchester City, un obstacle plus difficile à surmonter que le Bayern pour le PSG ? Après avoir éliminé le champion d'Europe en titre en quart de finale, le Paris-SG voit donc se dresser une nuvelle montagne devant elle dans ce dernier carré de la Ligue des champions. "Manchester City est une des meilleures équipes au monde, avec le meilleur entraîneur et ce sera sûrement encore plus difficile que contre le Bayern Munich, même si nous ne pouvons pas connaître le scénario à l'avance, a même indiqué l'entraîneur Mauricio Pochettino, hier devant la presse. Interrogé par Ouest-France, l'ancien coach Raynald Denoueix, qui suit de près la carrière de Pep Guardiola, a lui aussi estimé que la tâche s'annonçait plus difficile pour le PSG : "City attaque beaucoup dans l’axe. Si l'adversaire joue avec une défense à quatre, et se fait aspirer parce que City ne met pas d’avant-centre, il est mort. Car là, ils vont trouver des passes. Le Bayern a moins de préparation à l’intérieur du jeu. Peut-être aussi parce qu’ils ont normalement Lewandowski, ou Gnabry. Munich cherche des passes plus rapidement, a un côté plus casse-cou. Parfois trop, comme contre Paris et Mbappé".

16:20 - Les stats impressionnantes du duo Neymar-Mbappé en Ligue des champions Le site Internet du club de la capitale relève avant ce PSG - Manchester City une statistique assez incroyable concernant le parcours des Parisiens dans cette Ligue des champions 2020-2021 : sur les 21 buts marqués par Paris en C1 cette saison, Kylian Mbappé ont été décisifs sur 20 d'entre eux, avec 8 buts et 3 passes décisives pour le premier nommé, 6 buts et 3 passes décisives pour le Brésilien. L'attaquant français, en grand forme actuellement, a aussi marqué 8 buts au cours des cinq derniers matches européens, et 14 buts lors des 11 derniers matchs, toutes compétitions confondues.

16:09 - Distin : "Le PSG, devra savoir garder son sang-froid" Le Parisien a également demandé l'avis de Sylvain Distin, qui a évolué dans les deux équipes, avant ce PSG - City. Pour l'ancien défenseur se situe sans doute "dans la capacité d’adaptation de Paris" face aux variations mancuniennes. "On sait que City base tout sur la possession, explique-t-il. Dans le jeu, Manchester n’est pas aussi excitant que les saisons précédentes. Il est capable d’endormir l’adversaire, de lui donner un faux sentiment de sécurité en passant de gauche à droite pendant vingt minutes sans faire une frappe. Et, d’un coup, les attaquants pénètrent et y vont à fond. Ils se créent moins d’occasions mais sont plus efficaces. S’ils marquent les premiers, les espaces se libèrent et, là, ils se régalent. Le PSG, qui n’a pas l’habitude d’être privé de ballons, devra savoir garder son sang-froid et s’adapter pour jouer en contre". Difficile, en revanche, pour Distin, de se risquer à un pronostic : "Au regard de la saison et de leur régularité, je serais tenté de dire City. Mais je vois bien Paris surprendre tout le monde en jouant la carte de la patience et en piquant au bon moment".

16:02 - Sagna voit le PSG favori Bacary Sagna, qui a porté le maillot de Manchester City entre 2014 et 2017 et qui avait participé à la confrontation de 2016 face au PSG, est interrogé aujourd'hui dans Le Parisien sur le scénario de cette première manche. "Je prédis un match très tactique, et particulièrement serré, indique-t-il notamment. J’ai du mal à imaginer l’un des deux clubs prendre un avantage décisif à l’issue du match aller. Pour moi, Paris est un peu favori. Il part avec un avantage en termes de qualité. Ils ont éliminé le Bayern, la meilleure équipe de la compétition. Psychologiquement, ce n’est pas neutre. Après, la profondeur de banc de City est un élément à prendre en compte. Guardiola peut faire appel à des joueurs de la trempe d’Aguero, Sterling ou Gabriel Jesus sans déséquilibrer son collectif. C’est tout sauf anodin".

15:57 - Beye croit aux chances du PSG Habib Beye, l'ancien défenseur, reconverti aujourd'hui dans le métier de consultant TV, a donné son avis sur PSG - City, dimanche, dans le Canal Football Club, en estimant que Paris avait le bon profil pour gêner la formation de Pep Guardiola. "Les Citizens ont la meilleure défense, mais ils ont des difficultés lorsqu’il faut courir vers leur but, a-t-il noté. Le PSG a les qualités pour sortir de ce contre-pressing avec Mbappé, Verratti et Paredes et puis quand vous avez un passeur comme Neymar… Peut-être que ce que propose City correspond exactement à ce que recherche le PSG dans un match".

15:52 - Pochettino (PSG ) : "City fait un travail fantastique" Interrogé lui aussi sur la manière de gêner son adversaire du jour, l'entraîneur du PSG a préféré botter en touche, ne souhaitant sans doute pas dévoiler ses options tactiques. "Ce sera un match facile pour aucune des deux équipes. Ils ont des joueurs incroyables qu’il est également difficile de contrôler pendant 90 minutes. De notre côté, c’est la même chose. City fait un travail fantastique cette saison, comme dans les précédentes saisons. Évidemment, ce sera un match compliqué. Nous espérons réaliser une grande performance et gagner, puisque c’est toujours l’objectif dans le foot".

15:45 - Guardiola (Manchester City) veut rester fidèle à sa tactique face au PSG Interrogé hier, en conférence de presse, sur la tactique à adopter pour freiner les attaques parisiennes lors de ce PSG - City, l'entraîneur des Citizens a notamment expliqué : "Il n’y a pas de bonne stratégie défensive pour stopper des joueurs comme Neymar et Mbappé, ils sont trop forts. Ce sont des joueurs incroyables. Nous allons essayer de les arrêter en jouant en équipe, en défendant bien. Bien sûr, nous devrons faire quelques ajustements, mais nous nous sommes battus avec ce groupe pour arriver à ce stade et ça n’aurait aucun sens de nous renier. Le meilleur équilibre, c’est d’avoir le ballon. Si nous avons le ballon tout le temps, il y a de l’équilibre. Si vous défendez trop bas contre Neymar, Mbappé, Di Maria, Verratti, Marquinhos... Ils sont habitués à jouer contre des équipes qui défendent 90 minutes et ils trouvent des solutions. La meilleure manière d'aborder le match sera d’imposer notre jeu comme nous le faisons depuis cinq ans. « Je ne vais pas passer 90 minutes à me dire à quel point un joueur est bon, comment je peux le battre. J’ai appris de Johan Cruyff, il faut profiter du match".

15:24 - La composition probable de Man. City Pep Guardiola n'a pas dévoilé son onze de départ hier lors de la conférence de presse de veille de match mais il y a fort à parier que la composition de Manchester City sera une nouvelle fois articulée en 4-3-3 ce soir sur la pelouse du PSG, avec une particularité toutefois : c'est Bernardo Silva, milieu de terrain de formation, qui devrait encore évoluer dans un rôle de faux numéro neuf, la stratégie des Citizens reposant en partie sur cette volonté de créer des espaces dans l'arrière-garde adverse pour mieux s'y engouffrer dans un second temps. La compo probable de Manchester City : Ederson - Walker, Stones, Dias, Cancelo - De Bruyne, Rodri, Gündogan - Mahrez, B. Silva, Foden.