"PSG - Manchester City : Paris renversé par City, le résumé du match"

PSG - CITY. Malgré une bonne première période et un but de Marquinhos, le Paris Saint-Germain s'est incliné face à Manchester City, mercredi soir en demi-finale aller de la Ligue des champions, sur le score de 2 buts à 1. Un résultat qui obligera les Parisiens à réaliser un exploit en Angleterre pour se qualifier pour la finale. Découvrez le résumé du match.

23:42 - Le résumé du match: le PSG condamné à l'exploit au retour Après avoir éliminé le FC Barcelone et le Bayern Munich, le Paris Saint-Germain s'avançait, au complet, sûr de de ses forces face à Manchester City, ce mardi soir lors de la demi-finale aller de la Ligue des champions. En place et concentrés, les Parisiens entament très bien le match et prennent l'avantage sur un corner bien frappé par Di Maria et dévié par Marquinhos (1-0, 15e). Paredes (28e) et Bakker (34e) ne passent pas loin de doubler la mise, sans réussite. Phil Foden bute lui devant Keylor Navas en fin de première période, après une erreur de la défense parisienne (42e). Mais après cette belle première période, les joueurs de Mauricio Pochettino vont disparaître petit à petit au fil des minutes, même si Verratti ne passe pas loin du 2-0 sur un contre (56e). Dominateurs mais peu inspirés devant, les Mancuniens parviennent toutefois à égaliser sur un centre de Kevin De Bruyne que personne ne touche dans la surface et qui surprend Navas (1-1, 64e). Derrière, Mahrez donne l'avantage aux Cityzens en trouant le mur parisien sur un coup franc dans l'axe (1-2, 71e). Juste avant que Gueye ne se fasse exclure pour un violent tacle sur Gündogan (77e). Le PSG, après une deuxième période désastreuse, s'incline face à Manchester City sur cette demi-finale aller de la Ligue des champions (1-2) et devra réaliser un exploit mardi prochain à Manchester pour se qualifier pour sa deuxième finale de C1 consécutive.

23:36 - PSG: Pochettino y croit encore L'entraîneur du PSG Mauricio Pochettino n'a pas abandonné l'idée de se qualifier pour la finale de la Ligue des champions après cette défaite face à Manchester City lors de cette demi-finale aller de la Ligue des champions (1-2). Au micro de RMC Sport, l'entraîneur argentin a assuré y croire et est déjà tourné vers ce match. ???? L'entraîneur du PSG Mauricio Pochettino réagit à la défaite de son équipe contre Manchester City : "En seconde période, c'était normal de souffrir. Chaque équipe a eu sa période et il n'y a pas beaucoup plus à analyser". pic.twitter.com/HpS8S0mboB — RMC Sport (@RMCsport) April 28, 2021

23:28 - Gueye manquera au PSG au match retour Logiquement exclu pour une faute grossière sur Ilkay Gündogan en deuxième période, Idrissa Gueye sera suspendu la semaine prochaine à Manchester pour le match retour, lui qui avait été si important lors des succès face au FC Barcelone et au Bayern Munich. Mauricio Pochettino devra réorganiser son équipe en conséquence dans six jours pour la demi-finale retour de la Ligue des champions, où la victoire sera impérative pour le PSG.

23:22 - City-De Bruyne: "Ce n'est pas fini" Elu homme du match par l'UEFA ce soir, le milieu belge Kevin De Bruyne s'est arrêté au micro de RMC Sport pour évoquer ce succès de Manchester City à Paris mais aussi le match retour prévu mardi prochain en Angleterre: "On a vu qu'il y avait deux équipes avec beaucoup de qualités. Je pense que la première mi-temps était pour eux et la deuxième mi-temps, pour nous. On sait que le PSG a beaucoup de qualités avec leurs joueurs offensifs, mais aussi au milieu où ils jouent très bien avec le ballon. La première période, ça a été difficile de les presser mais on a su le faire en deuxième. C'est bien, on a marqué deux fois. En première mi-temps, on n'a pas été assez patients et on a voulu jouer trop vite avec le ballon, ce n'est pas vraiment notre jeu. On l'a beaucoup mieux fait en deuxième mi-temps et c'est bien. On sait que ce n'est pas fini. Avec les qualités de Paris, on sait que ce sera très difficile la semaine prochaine mais j'ai confiance en mon équipe."

23:14 - City-Guardiola: "On a été plus agressifs en deuxième période" Pep Guardiola, l'entraîner catalan de Manchester City, avait évidemment le sourire au micro de RMC au moment de s'exprimer après la rencontre et ce succès au Parc des Princes (1-2): "On a très bien commencé sur les premières minutes mais on a pris ce but rapidement. On n'a pas joué de la façon dont vous devez jouer dans cette compétition, avec du relâchement. Ce n'est pas facile contre le PSG parce qu'à chaque fois que vous perdez le ballon, il y a Di Maria, Neymar, Mbappé qui s'élancent. Ensuite, on a été plus agressifs, plus intenses en deuxième période avec le ballon et c'est pourquoi on a pu bien le faire tourner. Et c'est pourquoi on revient à Manchester avec un bon résultat. A la mi-temps, nous n'avons pas dit grand-chose aux joueurs. On leur a dit de jouer au football, avec de la personnalité, c'est tout."

23:08 - PSG-Marquinhos: "On était trop derrière en deuxième mi-temps" Buteur en première période, Marquinhos est venu s'exprimer au micro de RMC Sport après le coup de sifflet final et la défaite du PSG face à Manchester City. Le défenseur brésilien a reconnu la baisse de forme évidente de lui et de ses coéquipiers après la pause, qui a coûté cher au PSG ce soir. ???? La première réaction de Marquinhos au micro de RMC Sport : "Aujourd'hui on prend deux buts bêtes. Ce sont des détails, c'est la Champions League..." pic.twitter.com/vOgIvT4VuD — RMC Sport (@RMCsport) April 28, 2021

22:58 - Le PSG devra réaliser un exploit Avec cette défaite sur sa pelouse lors de cette demi-finale aller de la Ligue des champions (1-2), le PSG n'aura pas d'autres choix que de s'imposer par deux buts d'écarts pour se qualifier pour la finale de la C1, mardi prochain lors de la demi-finale retour en Angleterre, ou de s'imposer par un but d'écart mais en marquant au moins trois fois. La tâche qui attend les joueurs de Mauricio Pochettino est immense.

22:53 - C'est terminé entre le PSG et Manchester City (1-2) ! M. Brych siffle la fin de cette demi-finale aller de la Ligue des champions entre le Paris Saint-Germain et Manchester City (1-2) ! Marquinhos avait donné l'avantage au PSG (15e) avant que les Anglais ne retournent la situation en deuxième période, par De Bruyne (64e) puis Mahrez (71e).

22:49 - Quatre minutes de temps additionnel M. Brych accorde quatre minutes de temps additionnel pour cette deuxième période entre le PSG et Manchester City. Les Parisiens ont quatre minutes pour tenter d'arracher un match nul !

22:46 - Foden s'essaye encore Phil Foden fait une nouvelle fois passer un frisson dans la défense parisienne et déclenche une frappe à l'entrée de la surface, mais Navas est bien placé et capte le ballon.

22:44 - De Bruyne écope d'un carton jaune Kevin De Bruyne écope d'un carton jaune après avoir laissé traîné la semelle sur le pied de Danilo Pereira ! Les Parisiens réclament tous un carton rouge direct pour le Belge, mais M. Brych garde la tête froide et ne cède pas aux revendications des joueurs du PSG.

22:41 - PSG: Paredes cède sa place Mauricio Pochettino effectue un nouveau changement dans ces dix dernières minutes. Ander Herrera remplace Leandro Paredes, qui était averti. Icardi et Kean sont toujours en train de s'échauffer en revanche.

22:40 - Le PSG ne doit pas craquer Le PSG a complètement pris l'eau dans cette deuxième période et se retrouve mené au score par Manchester City (1-2), tout en réduit à 10 contre 11. Les Parisiens doivent tenir pour ne pas compléter hypothéquer leurs chances avant le match retour de la la semaine prochaine.

22:37 - PSG: Danilo entre en jeu Mauricio Pochettino est obligé d'effectuer un changement dans cette fin de match après l'expulsion de Gueye. Danilo Pereira entre en jeu à la place de Di Maria.