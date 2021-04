PSG - Manchester City : sur quelle chaîne ? Quelle composition pour Paris ?

PSG - CITY 2021. Le Paris-SG et Manchester City abordent leur demi-finale de Ligue des champions avec un effectif quasiment au complet. Compo probable de chaque formation, diffusion TV… Voici ce qu'il faut savoir avant le match aller prévu ce mercredi.

[Mis à jour le 26 avril 2021 à 17h34] La plupart des voyants sont au vert pour le PSG avant sa demi-finale aller de la Ligue des champions de foot face à Manchester City. Sur le plan des résultats, les hommes de Mauricio Pochettino viennent d'enchaîner trois succès d'affilée, toutes compétitions confondues, et la dernière défaite en date, face au Bayern, était plutôt synonyme de grande joie puisque ce résultat avait malgré tout permis aux Parisiens, le 13 avril dernier, d'accéder au dernier carré européen. Les nouvelles sont également plutôt bonnes du côté de l'infirmerie puisque le capitaine Marquinhos, touché aux adducteurs et qui n'a plus joué depuis le quart de finale aller face au Bayern, devrait pouvoir tenir sa place en défense pour ce match aller, tout comme Abdou Diallo au poste de latéral gauche. Juan Bernat, indisponible depuis de longs mois et actuellement en phase de reprise, pourrait donc être le seul absent. La composition du onze de départ face aux Citizens risque même de virer au casse-tête pour l'entraîneur du Paris-SG, qui confiait ce week-end : "Le fait que tout le groupe soit disponible et à un haut niveau permet d'augmenter la compétitivité et tire tout le monde vers le haut mais je regrette vraiment qu'on ne puisse aligner que onze joueurs. C'est toujours une souffrance au moment de prendre ce type de décisions".

Le week-end a néanmoins permis, a priori, de lever quelques incertitudes sur la composition de départ du Paris-SG face à City. Face à Metz samedi en ligue 1, Mauricio Pochettino a en effet effectué des choix qui ressemblaient à des tests grandeur nature en vue de la C1 : Florenzi plutôt que Dagba sur le côté droit de la défense, Marco Verratti de retour en forme et positionné en meneur de jeu, Neymar sur flanc gauche, Kylian Mbappé en pointe… Toutes ces options pourraient bien être reconduites mercredi. La compo probable du PSG pour le match aller : Navas - Florenzi, Marquinhos, Kimpembe, Diallo - Paredes, Gueye - Di Maria, Verratti, Neymar - Mbappé. Dans le camp des Citizens, Kevin De Bruyne, un temps incertain, a complètement récupéré de sa blessure à la cheville set sera opérationnel à Paris. Pas convaincu par les performances de Sergio Agüero et de Gabriel Jesus ces derniers mois, Pep Guardiola pourrait à nouveau titulariser un milieu de terrain de formation, en l'occurrence Bernardo Silva, au poste d'avant-centre. La compo probable de Manchester City : Alisson - Walker, Stones, Dias, Zinchenko ou Cancelo - De Bruyne, Rodri, Gündogan - Mahrez, B. Silva, Foden.

Vous en avez désormais l'habitude en Ligue des champions : le coup d'envoi de ce match entre le PSG et Manchester City sera donné à 21 heures, ce mercredi 28 avril 2021, depuis le Parc des Princes. La demi-finale retour aura lieu dès mardi prochain en Angleterre.

Si plusieurs diffuseurs, dont TF1, s'étaient positionnés pour assurer la retransmission de ce PSG - City en clair, RMC Sport a finalement fait le choix de garder l'exclusivité à ses abonnés. Le match sera donc à suivre sur la chaîne RMC Sport 1. Jérôme Sillon, Jérôme Rothen et Mohamed Bouhafsi seront aux commentaires.

Aucun accès gratuit ne sera proposé non plus en ce qui concerne le retransmission en streaming. Pour voir ce PSG - Manchester City sur Internet, rendez-vous sur la plateforme dédiée de RMC Sport, réservée aux abonnés.

Notez par ailleurs que nous vous proposerons de vivre le match en direct commenté sur cette page, avec le résumé des temps forts et l'évolution du score en live, puis