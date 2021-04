Dijon - Nice : victoire nette pour le Dijon FCO à domicile, les moments clés du match

16:48 - Fin du match (2-0) !

C’est le coup parfait pour Dijon FCO à l’issue de cette rencontre (2-0). C’est pourtant OGC Nice qui affiche au final le meilleur taux de possession de balle (42%-58%) mais ses efforts ont été mal payés. Les hôtes du jour se sont même montrés plus dangereux devant le but et affichent un meilleur total de tirs cadrés (4 contre 2).