Score final de ce Bordeaux - Monaco : 0-3. Résumé des principales actions, faits marquants… Voici ce qu'il faut retenir.

AS Monaco

Jovetic, Stevan 90’ - AS Monaco

Gelson Martins 47’ - AS Monaco

Volland, Kevin 29’ - AS Monaco

0 : 3 Volland, Kevin 29’ - AS Monaco Gelson Martins 47’ - AS Monaco Jovetic, Stevan 90’ - AS Monaco

18:56 - Fin du match (0-3) ! Tous les voyants terminant dans le vert pour AS Monaco. Au terme de ce match, la possession de balle s’affiche largement à son avantage (62% contre 38% pour Girondins de Bordeaux), les visiteurs se sont aussi créés le plus d'occasions sérieuses, avec 7 tirs cadrés contre 2 tirs cadrés pour Girondins de Bordeaux, et l’emportent donc logiquement (0-3) dans cette partie.

18:55 - Coup franc en faveur de Girondins de Bordeaux L'arbitre signale un coup franc en faveur de Girondins de Bordeaux. Les stats concernant ces coups francs : 13 pour Girondins de Bordeaux et 13 pour AS Monaco. Le score est toujours de 0 - 3. Nous disputons la 90e minute de jeu.

18:55 - Coup franc pour AS Monaco L'arbitre signale un coup franc au bénéfice de AS Monaco. Les stats concernant ces coups francs : 12 pour Girondins de Bordeaux et 13 pour AS Monaco. Le score est toujours de 0 - 3. Nous arrivons à la 90e minute de jeu.

18:54 - Coup franc pour AS Monaco AS Monaco bénéficie d' un coup franc dans cette 2e mi-temps, qui va être frappé dans quelques secondes. Nous arrivons à la 90e minute de jeu au Matmut Atlantique. Nous en sommes à 12 coup francs pour Girondins de Bordeaux et 13 coup francs pour AS Monaco.

18:54 - But pour l' AS Monaco (0-3) ! Stevan Jovetic trouve l'ouverture pour son équipe à la 90e minute de jeu dans cette 2e période !

18:54 - L'arbitre a pris sa décision Après avoir fait appel à la VAR, Francois Letexier fait part de sa décision définitive : goal en faveur de AS Monaco.

18:53 - Arbitrage vidéo en cours Se dirige-t-on vers un goal ? Francois Letexier a un doute sur cette action et fait appel à la VAR.

18:52 - Occasion pour AS Monaco AS Monaco obtient une belle opportunité de faire évoluer le tableau d'affichage alors que les deux équipes disputent la 90e minute dans cette 2e période.

18:51 - Six mètres en faveur de AS Monaco AS Monaco relance grâce à ce 6 mètres dans cette 2e période. Nous en sommes à la 89e minute de cette partie.

18:51 - Tir non cadré pour Girondins de Bordeaux Girondins de Bordeaux tente de trouver l'ouverture mais la tentative est hors cadre.

18:51 - Coup franc pour Girondins de Bordeaux L'arbitre siffle un coup franc au bénéfice de Girondins de Bordeaux. Les stats concernant ces coups francs : 12 pour Girondins de Bordeaux et 11 pour AS Monaco. Le score est toujours de 0 - 2. Nous arrivons à la 88e minute de jeu.

18:47 - Carton jaune pour Michael Seri (Girondins de Bordeaux) Le directeur de jeu, Francois Letexier, brandit un avertissement à Michael Seri, le joueur de Girondins de Bordeaux.

18:46 - Coup franc en faveur de AS Monaco L'arbitre siffle un coup franc au bénéfice de AS Monaco. Le bilan des ces coups francs : 11 pour Girondins de Bordeaux et 11 pour AS Monaco. Le score est toujours de 0 - 2. Nous arrivons à la 84e minute de jeu.

18:45 - Changement pour AS Monaco Youssouf Fofana est remplacé par Florentino Luis à la 83e minute de jeu dans ce Girondins de Bordeaux - AS Monaco.

18:45 - Changement pour AS Monaco Kevin Volland cède sa place à Fodé Ballo-Toure à la 83e minute de jeu dans cette partie.

18:44 - Changement pour Girondins de Bordeaux Toma Basic laisse sa place à Michael Seri à la 82e minute de jeu dans ce Girondins de Bordeaux - AS Monaco.

18:44 - Six mètres en faveur de Girondins de Bordeaux Girondins de Bordeaux relance par ce 6 mètres dans cette 2e mi-temps. Nous en sommes à la 82e minute de ce match.

18:43 - Coup franc en faveur de Girondins de Bordeaux Francois Letexier accorde un coup franc en faveur de Girondins de Bordeaux. Le bilan des ces coups francs : 11 pour Girondins de Bordeaux et 10 pour AS Monaco. Le score est toujours de 0 - 2. Nous en sommes à la 80e minute de jeu.

18:42 - Corner pour AS Monaco AS Monaco décroche son @home_corner_kicke corner dans ce match. L’occasion de faire le break (0-2) ? Nous arrivons à la 80e minute à Bordeaux.