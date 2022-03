Super League : Andrea Agnelli y croit encore, l'Inter hors du projet ?

SUPER LEAGUE. Lancée puis abandonnée, la Super League est de retour, mais sans l'Inter Milan qui aurait rompu son contrat avec la Super League.

Vite tombé à l'eau en raison d'un soulèvement très important dans le monde du foot, le projet de Super League n'a jamais été abandonné par le Real, le Barça ou encore la Juventus qui préparent depuis plusieurs semaines une nouvelle formule comme l'a révélé le Telegraph. Une nouvelle formule a été évoquée ce jeudi 3 mars par le président de la Juventus Turin, Andrea Agnelli lors d'un sommet du football européen organisé par le Financial Times : "La Super League n'a pas échoué. A mon avis, le foot européen a désespérément besoin de réformes. L'UEFA savait que moi, en tant que président de la Juve, je travaillais sur quelque chose de différent. La Super League est un travail collectif de 12 équipes, pas seulement d'une personne. 12 clubs ont signé un contrat de 120 pages et 11 d'entre eux sont toujours liés à ce contrat."

Une seule équipe n'est plus liée au contrat : l'Inter Milan. Le champion d'Italie en titre était le seul membre à disposer d'une clause libératoire en cas de désaccord avec ses sponsors. Les onze clubs encore liés au projet de Super League sont le Real Madrid, Barcelone, l'Atlético, la Juventus Turin, l'AC Milan, Arsenal, Manchester United, Manchester City, Liverpool, Chelsea et Tottenham.

La proposition des clubs souhaitant créer cette Super League consistait à l'époque à regrouper 20 clubs (contre 36 dans l'actuelle Ligue des champions), soit 15 membres fondateurs (ils ne sont que 12 pour le moment) + 5 équipes qualifiées en plus chaque année, selon des critères qui ne sont pas encore définis. Ces 20 participants s'affronteraient d'abord dans une phase organisée en deux poules de dix équipes, en matchs aller-retour. Les trois premiers du classement de chacune des deux poules seraient qualifiés pour les quarts de finale. Ils seraient ensuite rejoints par les vainqueurs des barrages mettant aux prises les quatrièmes et cinquièmes de chaque poule. Suivraient ensuite les demi-finales, toujours dans un format aller-retour, et la finale, sur un match.

Le contingent de douze clubs à l'origine de cette création de la Super League était composé de six équipes anglaises trois Espagnols et trois Italiens avant que le Real et le Barça ne se retrouvent tout seul.

Plusieurs clubs de renom ne font toutefois pas partie des clubs engagés dans ce projet de Super League. C'est notamment le cas des équipes françaises et allemandes, et donc du PSG et du Bayern Munich, finalistes de la Ligue des champions l'an passé. En l'état, le club parisien et son président Nasser Al-Khelaïfi, également membre du comité exécutif de l'UEFA, proche d'Aleksander Ceferin, mais aussi et surtout à le tête de beIN Media Group, diffuseur de la Ligue des champions, ont en effet le choix de rester fidèle à la C1, qu'il rêve de remporter à court terme. A plus long terme, et si la Super League est effectivement créée, Paris pourrait toutefois avoir du mal à ne pas succomber aux attraits de cette nouvelle compétition et de ses grandes affiches, grandes pourvoyeuses de droits TV et de recettes de billetterie…