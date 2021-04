"Saint-Etienne - Brest : l' AS Saint-Etienne cueilli sur sa pelouse, ce qu'il faut retenir"

14:50 - Fin du match (1-2) !

Les statistiques témoignent de la très nette domination de Stade Brestois. Après ces 90 minutes, la possession de balle s’affiche largement à son avantage (62% contre 38% pour AS Saint-Etienne), les visiteurs se sont aussi créés le plus d'occasions sérieuses, avec 7 tirs cadrés contre 4 tirs cadrés pour AS Saint-Etienne, et l’emportent donc logiquement (1-2) dans cette rencontre.