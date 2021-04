"Angers SCO - AS Monaco : les deux équipes à égalité"

Score, buts en live, résultat, résumé des principales actions… Vivez le match en direct entre Angers et Monaco.

AS Monaco

18:21 - Coup franc en faveur de AS Monaco L'arbitre accorde un coup franc au bénéfice de AS Monaco. Le bilan des ces coups francs : 10 pour Angers SCO et 13 pour AS Monaco. Le score est toujours de 0 - 0. Nous en sommes à la 56e minute de jeu.

18:21 - Corner pour Angers SCO Angers SCO se procure une opportunité intéressante de passer devant dans cette rencontre (0-0) en obtenant à l’instant son @home_corner_kicke corner de la partie, alors que nous atteignons la 56e minute à Angers.

18:20 - Six mètres en faveur de Angers SCO Angers SCO peut se dégager avec ce 6 mètres au cœur de cette 2e mi-temps. Nous disputons la 54e minute de cette partie.

18:20 - Tir non cadré pour AS Monaco Situation intéressante pour AS Monaco mais ce n'est pas cadré et cette tentative ne parvient pas à trouver l'ouverture.

18:19 - Coup franc pour AS Monaco Hakim Ben el Salem Hadj siffle un coup franc en faveur de AS Monaco. Le bilan des ces coups francs : 10 pour Angers SCO et 12 pour AS Monaco. Le score est toujours de 0 - 0. Nous en sommes à la 53e minute de jeu.

18:18 - Tir non cadré pour AS Monaco AS Monaco tente de trouver la faille mais la tentative manque de précision pour inquiéter la défense adverse.

18:17 - Coup franc pour Angers SCO Hakim Ben el Salem Hadj signale un coup franc au bénéfice de Angers SCO. Le bilan des ces coups francs : 10 pour Angers SCO et 11 pour AS Monaco. Le score est toujours de 0 - 0. Nous atteignons la 51e minute de jeu.

18:15 - Coup franc en faveur de AS Monaco AS Monaco obtient un coup franc dans cette 2e mi-temps, qui va être tiré dans quelques instants. Nous en sommes à la 50e minute de jeu au Stade Raymond Kopa. Nous en sommes à 9 coup francs pour Angers SCO et 11 coup francs pour AS Monaco.

18:13 - Coup franc pour Angers SCO Angers SCO bénéficie d' un coup franc dans cette 2e mi-temps, qui va être tiré dans quelques secondes. Nous atteignons la 48e minute de jeu au Stade Raymond Kopa. Nous en sommes à 9 coup francs pour Angers SCO et 10 coup francs pour AS Monaco.

18:11 - Début de la 2e mi-temps. C’est reparti entre Angers SCO et AS Monaco, à Angers, où Hakim Ben el Salem Hadj signale le coup d’envoi. Le rappel du score : 0-0.

17:59 - Hors-jeu sifflé contre Angers SCO Un joueur de Angers SCO est signalé hors-jeu et permet à l'équipe adverse de se dégager. Nous disputons la 38e minute de jeu dans cette rencontre.

17:55 - C'est la pause à Angers AS Monaco domine en vain pour le moment : à l’issue de ce premier round, la possession de balle est en effet indiscutablement en faveur de AS Monaco (61% contre 39% pour Angers SCO), qui s’est d'ailleurs créé le plus d'occasions sérieuses avec 3 tirs cadrés contre 0 tirs cadrés pour Angers SCO, mais le score est de parité.

17:55 - Corner pour Angers SCO Angers SCO se procure une occasion intéressante de prendre l’avantage au score (0-0) en obtenant à l’instant son @home_corner_kicke corner de la partie, alors que nous jouons la 45e minute à Angers.

17:51 - Carton jaune pour Vincent Manceau (Angers SCO) Vincent Manceau, le joueur de Angers SCO, est sanctionné d' un avertissement à la 45e minute, dans cette 1e mi-temps.