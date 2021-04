Metz - PSG : heure, chaîne TV, compo… Les infos du match de Ligue 1

METZ - PSG 2021. Le Paris-SG se déplace en Lorraine, ce samedi 24 avril, pour le compte de la 34e journée de la Ligue 1 de foot. Diffusion TV, streaming… Sur quelle chaîne et à quelle heure voir le match en direct ? Découvrez aussi la composition probable des deux équipes.

Le PSG a l'occasion de repasser, au moins provisoirement, en tête du classement de la Ligue, ce samedi, s'il l'emporte ou s'il obtient un résultat nul à Metz, en attendant le match du leader lillois, qui effectuera un déplacement périlleux à Lyon dimanche soir. La mission semble largement à la portée des hommes de Mauricio Pochettino, qui viennent d'enchaîner deux victoires d'affilée en championnat après plusieurs semaines plus irrégulières. Reste à savoir si les Parisiens seront totalement concentrés sur leur sujet, à quatre jours de leur demi-finale aller de Ligue des champions face à Manchester City. De leur côté, les Messins, qui restent sur cinq matchs sans victoire en championnat, rêvent d'un exploit qui pimenterait davantage leur fin de saison, même si les rêves de qualification européenne se sont désormais envolés. "Les joueurs sont tous motivés et contents d'affronter le Paris Saint-Germain, a noté cette semaine leur coach Frédéric Antonetti. C'est un match de gala. Dans ce genre de rencontre, on a souvent une chance, il faut savoir la saisir mais il faudra un très bon Metz".

L'horaire fixé pour le coup d'envoi de ce match de Ligue 1 entre le FC Metz et le Paris-SG et Angers est assez habituel : il sera en effet donné à 17h, ce samedi 24 avril 2021. Le Paris Saint-Germain rejouera dès mercredi prochain, en Ligue des champions face à Manchester City.

Dans le camp parisien, Mauricio Pochettino devra donc tenir compte de l'échéance européenne à venir, en ménageant certains joueurs et en redonnant du rythme à d'autres. Marco Verratti pourrait ainsi faire son retour au milieu de terrain. La composition probable du PSG : Rico - Florenzi, Kehrer, Kimpembe, Kurzawa - Paredes, Verratti - Di Maria, Neymar, Mbappé - Icardi. Côté lorrain, Frédéric Antonetti devrait à nouveau opter pour une compo de départ organisée en 3-4-3. La composition probable de Metz : Oukidja - Bronn, Kouyaté, Boye - Centonze, Sarr, Maiga, Udol - Boulaya, Leye Iseka, Gueye.

Aucune diffusion en clair n'est prévue à la TV à l'occasion de Metz - PSG. Pour suivre le match en direct à la télévision, il faudra ainsi se tourner vers Canal+, la seule chaîne à assurer la retransmission de cette rencontre de Ligue 1.

Comme d'habitude, il sera possible d'accéder à la retransmission du match en streaming sur Internet. Pour regarder ce duel entre Metz et le Paris-SG sur le web, et de manière légale, rendez-vous sur Mycanal (accès payant). Vérifiez également l'état de votre connexion pour ne pas subir de décalage pendant la rencontre.

