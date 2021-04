"Metz - PSG : Paris s'impose et met la pression sur Lille, le résumé du match"

19:45 - Paris attend Lille et grimace pour Mbappé

Si les grandes soirées européennes sont celles qui attirent les regards, elles ne donnent qu'une image incomplète. Ses deux buts cet après-midi contre le FC Metz, peu de monde s'en souviendra. En tout cas, Kylian Mbappé ne pourra autant s'en vanter que ceux contre le Barça ou le Bayern. Pourtant, en Moselle, dans une course au titre qui passionne, le Français a illuminé la rencontre de son talent. Contre des Messins apathiques, le numéro 9 parisien n'a mis que 4 minutes pour mettre le PSG devant. Un Paris bien lancé qui a eu le tort de ne pas avoir mis la seconde pour mettre le deuxième. Metz connaissait la faiblesse défensive de son adversaire et a tenté de cueillir les nombreuses erreurs de placement de Kurzawa pour en faire un joli bouquet. Ils ne récolteront qu'une seule fleur après un oublie du latéral parisien qui laissa Fabien Centonze dans son dos après un centre au second poteau de Boulaya. On ne joue que les premières minutes de la seconde période et Metz a déjà recollé au score.

Sauf qu'en face, il y a un homme qui marche sur l'eau et qui, en 2021, en 23 matchs, a marqué 21 buts toute compétition confondu. Et après l'euphorie du but égalisateur, Mbappé refroidit tout le monde en trompant Oukidja d'une frappe sèche et déviée par un messin. Ça fait donc 23 buts et 24 matchs. Et si Metz n'a pas tenu le coup physiquement, le PSG s'est offert une fin de match paisible avec un dernier but d'Icardi sur un pénalty que l'Argentin s'est procuré lui-même. Le PSG s'impose 3-1 et met la pression sur les Lillois, aux affaires contre Lyon demain soir. Les hommes de Mauricio Pochettino vont désormais avoir un oeil sur Manchester et un autre sur Mbappé. Parce que le Français a reçu une béquille en fin de match et que sa participation contre l'armada de Pep Guardiola est en suspend. Et même si l'infirmerie du PSG s'est enfin vidée, la seule présence de Mbappé sera de trop. Il n'a jamais été aussi fort et sa présence contre les Anglais est primordiale. Neymar sera là, certes. Mais aujourd'hui, il y a un PSG avec et sans Mbappé.