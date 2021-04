"Metz - PSG : Paris bousculé à Metz, le match en direct"

METZ - PSG. Menant au score, les Parisiens se sont fait surprendre au retour des vestiaires mais ont très vite réagi grâce à un doublé de Mbappé. Score, buts en live, résultat, résumé des principales actions… Vivez le match en direct entre Metz et PSG.

18:24 - Changement pour FC Metz Willy Delajod signale un remplacement : Victorien Angban est rappelé sur le banc de touche alors que Kevin N`Doram entre en jeu pour FC Metz. 18:23 - Six mètres en faveur de Paris Saint-Germain Paris Saint-Germain peut se dégager avec ce 6 mètres dans cette 2e mi-temps. Nous en sommes à la 67e minute de cette rencontre. 18:23 - Tir non cadré pour FC Metz FC Metz tente de trouver la faille mais la tentative est hors cadre. 18:22 - Coup franc en faveur de Paris Saint-Germain L'arbitre siffle un coup franc en faveur de Paris Saint-Germain. Les stats concernant ces coups francs : 11 pour FC Metz et 10 pour Paris Saint-Germain. Le score est toujours de 1 - 2. Nous arrivons à la 66e minute de jeu. 18:20 - Changement pour Paris Saint-Germain Pablo Sarabia cède sa place à Angel Di Maria à la 65e minute de jeu dans ce match. 18:20 - Changement pour Paris Saint-Germain Willy Delajod signale un changement : Layvin Kurzawa est rappelé sur le banc de touche alors que Mitchel Bakker fait son apparition pour Paris Saint-Germain. 18:20 - Tir non cadré pour Paris Saint-Germain Paris Saint-Germain tente de trouver la faille mais la tentative s'échappe du cadre. 18:19 - Quelle frappe de Mbappé sur le but ! Paris poussait énormément !! Moins de 5 minutes après une grosse occasion pour Paredes, Centonze, bien pressé par Neymar, rate sa relance. Mbappé est là pour récupérer la passe en retrait et choisit de frapper en force ! La frappe sèche est déviée par un messin et trompe Oukidja, pourtant sur la trajectoire. 2-1 pour Paris ! 18:18 - Coup franc pour Paris Saint-Germain Willy Delajod siffle un coup franc pour Paris Saint-Germain. Le bilan des ces coups francs : 11 pour FC Metz et 9 pour Paris Saint-Germain. Le score est toujours de 1 - 2. Nous atteignons la 62e minute de jeu. 18:17 - Coup franc pour FC Metz Willy Delajod signale un coup franc en faveur de FC Metz. Les stats concernant ces coups francs : 11 pour FC Metz et 9 pour Paris Saint-Germain. Le score est toujours de 1 - 2. Nous jouons la 62e minute de jeu. 18:17 - Coup franc pour FC Metz FC Metz gagne un coup franc dans cette 2e période, qui va être tiré dans quelques secondes. Nous arrivons à la 61e minute de jeu au Stade Saint-Symphorien. Nous en sommes à 11 coup francs pour FC Metz et 9 coup francs pour Paris Saint-Germain. 18:17 - Tir non cadré pour FC Metz FC Metz tente de trouver la faille mais la tentative est hors cadre. 18:16 - Coup franc pour FC Metz Willy Delajod signale un coup franc pour FC Metz. Les stats concernant ces coups francs : 9 pour FC Metz et 8 pour Paris Saint-Germain. Le score est toujours de 1 - 2. Nous atteignons la 60e minute de jeu. 18:16 - Carton jaune pour Layvin Kurzawa (Paris Saint-Germain) Layvin Kurzawa, le joueur de Paris Saint-Germain, hérite d' un carton jaune à la 60e minute, dans cette 2e mi-temps. 18:15 - But pour le Paris Saint-Germain (1-2) ! Kylian Mbappe vient de trouver l'ouverture pour son équipe à la 59e minute de jeu dans cette 2e mi-temps ! LIRE PLUS

Metz - PSG : les infos utiles

L'horaire fixé pour le coup d'envoi de ce match de Ligue 1 entre le FC Metz et le Paris-SG et Angers est assez habituel : il sera en effet donné à 17h, ce samedi 24 avril 2021. Le Paris Saint-Germain devra vite récupérer car il rejouera dès mercredi prochain, en Ligue des champions, face à Manchester City.

La composition du PSG : Navas - Florenzi, Kehrer, Kimpembe, Kurzawa - Paredes, Herrera - Sarabia, Verratti, Neymar - Mbappé La composition de Metz : Oukidja - Kouyaté, Boye, Bronn - Centonze, Angban, Maïga, Sarr, Delaine - Boulaya, Leya Iseka

Aucune diffusion en clair n'est prévue à la TV à l'occasion de Metz - PSG. Pour suivre le match en direct à la télévision, il faut ainsi se tourner vers Canal+, la seule chaîne à assurer la retransmission de cette rencontre de Ligue 1.

Comme d'habitude, il est aussi possible d'accéder à la retransmission du match en streaming sur Internet. Pour regarder ce duel entre Metz et le Paris-SG sur le web, et de manière légale, rendez-vous sur Mycanal (accès payant). Vivez par ailleurs le match en direct commenté en notre compagnie, avec l'évolution du score et le résumé des temps forts en live (voir ci-dessus).