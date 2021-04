"Lyon - Lille : pronostic, chaîne TV, composition… L'actu du match de Ligue 1"

LYON - LILLE 2021. Le choc de la 34e journée de Ligue 1 oppose l'OL au LOSC, ce dimanche 25 avril. Diffusion TV streaming… Sur quelle chaîne et à quelle heure voir le match ? Le point, également, sur la cote et la compo probable de chaque équipe.

Malheur au perdant, s'il y en a un, ce dimanche, entre Lyon et Lille, tous les deux en course pour le titre de champion de France. A quatre journées du terme de cette Ligue 1 2020-2021, les positions sont en effet très resserrées en tête et si le LOSC occupait la première place au classement avant le début de cette 34e journée, il n'avait que trois points d'avance sur l'OL, son adversaire du jour, qui pourrait donc faire une superbe opération en cas de victoire. "On connaît tous les scénarios possibles, l'enjeu, mais il restera quoi qu'il arrive quatre matches à disputer après ce déplacement à Lyon, a toutefois tenté de relativiser Jonathan David, l'attaquant nordiste, avant la rencontre Si on perd, on pourra dire que c'est une grosse claque mais on ne saura pas ce qui peut se passer après. Il faut donc continuer à jouer et à insister quel que soit le résultat". Ce sont toutefois les Lyonnais, à domicile, qui partent avec la faveur des pronostics si l'on en croit les chiffres disponibles sur les sites de paris en ligne : la cote victoire de Lyon se situe autour de 2 euros, tandis que celle attribuée au résultat nul et au succès lillois ressort à plus de 3,50 euros.

L'horaire fixé pour le coup d'envoi de ce match de Ligue 1 entre Lyon et Lille est classique : il sera en effet donné à 21h, ce dimanche 25 avril 2021, depuis le Groupama Stadium, par François Letexier, l'arbitre de la rencontre.

Dans le camp lyonnais, Rudi Garcia est toujours privé de Tino Kadewere et devrait par ailleurs maintenir sa confiance à Maxence Caqueret et Bruno Guimaraes au milieu de terrain. La composition probable de Lyon : Lopes - Dubois, Marcelo, Denayer, Cornet - Caqueret, Guimaraes - Toko-Ekambi, Paqueta, Depay - Slimani. Côté lillois, Jonathan David remis de son entorse à la cheville, fait son retour et devrait être titularisé à la pointe de l'attaque. . La composition probable de Lille : Maignan - Celik, Fonte, Botman, Reinildo - Ikoné, R. Sanches, André, Bamba - Yilmaz, David.

Aucune diffusion en clair n'est prévue à la TV à l'occasion de Lyon - Lille. Pour suivre le match en direct à la télévision, il faudra ainsi se tourner vers Canal+, la seule chaîne à assurer la retransmission de cette rencontre de Ligue 1.

Comme d'habitude, il sera possible d'accéder à la retransmission du match en streaming sur Internet. Pour regarder ce duel entre l'OL et le LOSC sur le web, et de manière légale, rendez-vous sur Mycanal (accès payant). Vérifiez également l'état de votre connexion pour ne pas subir de décalage pendant la rencontre.

Si vous n'avez pas accès au flux vidéo pour cette rencontre, sachez également que ce match entre l'OL et Lille sera à vivre en direct commenté sur cette page, avec l'évolution du score et le descriptif des actions en live. Découvrez aussi, avant la rencontre, la présentation des enjeux du match et la composition des équipes et, au coup de sifflet final, un large résumé de cette rencontre de Ligue 1.