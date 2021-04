"Real Madrid - Chelsea : les Blues surprennent le Real, le match en direct"

REAL - CHELSEA 2021. Après un quart d'heure de jeu, les hommes de Tuchel ont ouvert le score sur un très beau but de Pulisic. Score et buts en live, résultat, résumé... vivez le match aller de cette première demi-finale de la Ligue des champions entre le Real Madrid et les Blues de Chelsea. Le match est à suivre en direct et en intégralité.

21:28 - Benzemaaaaaaa !!!!! GOOOOOOOLLLLLLLL !!!!! Quel but !!!!! Sur un corner joué à deux, Marcelo centre au second poteau pour Casemiro qui remet de la tête dans le paquet. Militao frôle le ballon qui parvient à Benzema. Contrôle de la tête de l'attaquant du Real qui enchaine avec un reprise de volée qui vient se loger sous la barre de Mendy ! Queeelll buuut !!! Superbe ! Ça relance totalement ce Real - Chelsea alors que les Espagnols étaient en grande difficulté ! 1-1. 21:25 - Panique dans la défense du Real ! Attention que ce Real - Chelsea ne tourne pas à la bérézina pour les Madrilènes ! Ces derniers ont énormément de peine à contenir les assauts des Blues. Les défenseurs merengue sont dépassés et laissent des espaces dingue dont profite à l'instant Kanté qui a permis à Chilwell de tirer au but ! 21:23 - Le poteau pour Benzema ! Alors que les trombes d'eau s'abattent sur le pelouse, Karim Benzema voit ses coéquipiers en difficulté et choisit donc de frapper de loin. Superbe praline du gauche qui vient taper l'extérieur du poteau gauche de Mendy ! Quelle occasion ! Quelle frappe du Français ! 21:21 - Les Madrilènes en difficulté Le Real Madrid est à la peine. Les hommes de Zidane ont récupéré le ballon mais n'arrivent pas à se procurer la moindre occasion. On joue la 20e minute de jeu et toujours aucune occasion pour les Espagnols. Ce Real - Chelsea prend des allures inattendues ! 21:14 - BUT pour Chelsea ! GOOOOAAAAAALLLLLL !!!! On le sentait venir !! Rudiger trouve Pulisic avec un long ballon derrière la défense du Real Madrid ! Pulisic contrôle, voit Courtois sortir devant lui. Le joueur de Chelsea temporise, Varane et Nacho reviennent mais préfèrent se placer devant la ligne de but. Pulisic efface Courtois et frappe au but ! Ça fait mouche ! Ouverture du score pour Chelsea ! 1-0 pour les Blues face au Real ! 21:10 - L'incroyable parade de Courtois !! Quelle action de Mason Mount !! Sur un contre incisif et après avoir passé Casemiro au duel, l'Anglais frappe mais son tir est dévié ! Pulisic est seul dans la surface et remet de la tête à Werner qui peut battre Courtois à bout portant ! Mais Werner reprend de volée et voit le Belge sortir cette frappe du tibia ! Quelle parade monstrueuse alors que l'attaquant de Chelsea était à 2 mètres du gardien du Real ! 21:08 - Domination des Blues C'est encore très stérile mais ce Real - Chelsea penche légèrement du côté des Blues qui n'ont pas eu l'opportunité de tirer au but. Les hommes de Thomas Tuchel tentent de passer sur les côtés, sans réussite pour le moment. 21:05 - "Ça joue !" Dans le peu d'espace qu'il y a, le combat est rude. L'arbitre de la rencontre laisse beaucoup jouer pour notre plus grand plaisir. Attention tout de même sur ce tacle de Militao qui aurait pu faire très mal à Mason Mount. Plus de peur que de mal sur ce tacle mal contrôlé. Simple rappel à l'ordre. 21:03 - Gros pressing des deux côtés C'est un début de match marqué par le pressing des deux équipes. À chaque balle perdue, le bloc se passe très haut. Ça a été le cas au début pour Chelsea, ça l'est aussi à l'instant pour le Real qui récupère le ballon et fait tourner. 21:00 - C'est parti ! C'est parti pour ce Real - Chelsea ! Le Real Madrid et Karim Benzema viennent de donner le coup d'envoi de cette demi-finale aller de la Ligue des champions ! 20:56 - Les joueurs sur la pelouse ! L'hymne de la Ligue des champions va bientôt résonner dans le ciel couvert de Madrid. Les deux équipes sont sur la pelouse du petit stade Afredo-Di-Stefano à une poignée de minutes du coup d'envoi ! 20:46 - Le Real sur une très bonne lancée Thomas Tuchel en est donc conscient, le Real Madrid n'a peut-être jamais été aussi fort cette saison même s'il n'est peut-être pas aussi beau qu'avant. Les Madrilènes n'ont plus perdu depuis depuis le 6 février, toute compétition confondu, soit 17 matchs. 20:39 - Tuchel : "Cela ne peut pas être plus difficile" Thomas Tuchel, lui, craint évidemment les Merengue. Pour l'Allemand, Madrid est le pire adversaire qu'il pouvait espérer affronter. "Cela ne peut pas être plus difficile, a explique l'ancien coach du PSG. C'est l'équipe la plus expérimentée de cette compétition. Ils jouent leurs matchs avec la confiance. Ils sont sur une très bonne série en ce moment". 20:32 - Zidane : "L'arbitre va faire son job" Très agacé par les questions à propos de la Super Ligue, Zinédine Zidane a évacué les polémiques avant ce match Real - Chelsea et a préféré ne pas penser à d'éventuelles suppositions sur un arbitrage anti-Madrid, un brin complotistes. "L'arbitre va faire son job, et nous aussi on va faire le nôtre. On ne pourra jamais contrôler le reste. Il faut que l'on fasse notre travail sur le terrain. Le reste, ça nous intéresse pas". 20:25 - Le défense béton des Blues Ce Real - Chelsea sera l'opposition de 2 des meilleures défenses d'Europe. Malgré les absences défensives, Madrid est depuis le début de la saison la 2e meilleure défense de Liga avec 24 buts encaissées en 33 matchs. Mais, en face, Chelsea, depuis l'arrivée de Thomas Tuchel, c'est très costaud. Les Blues ont encaissé 9 buts en 21 matchs. Et, si l'on efface la rencontre contre West Bromwich où les Anglais avaient encaissé 5 buts après l'expulsion de Thiago Silva, la statistique est encore plus impressionnante : 4 buts en 20 rencontres.

Real - Chelsea : les infos utiles sur le match aller

Aucune diffusion en clair n'est prévue à la TV à l'occasion de Real - Chelsea. Pour suivre le match en direct à la télévision, rendez-vous ce soir sur la chaîne RMC Sport 1, la seule à assurer la retransmission de cette demi-finale aller de la Ligue des champions de football.

Comme d'habitude, il est aussi possible d'accéder à la retransmission du match en streaming sur Internet. Pour regarder Real Madrid - Chelsea sur le web, et de manière légale, rendez-vous sur le site de RMC Sport (accès payant). Nous vous proposons par ailleurs de vivre le match en direct commenté, avec l'évolution du score et le résumé des temps en live (voir ci-dessus).

La composition du Real Madrid : Courtois - Carvajal, Militao, Varane, Nacho, Marcelo - Casemiro, Kroos, Modric - Benzema, Vinicius Jr. La composition de Chelsea : Mendy - Azpilicueta, Christensen, Rudiger, Thiago Silva, Chilwell - Kanté, Jorginho, Mount - Pulisic, Werner.