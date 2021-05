"Manchester City - PSG : battu, Paris est éliminé de la Ligue des champions, le résumé du match"

CITY - PSG. Le Paris Saint-Germain a été battu sur le score 2 buts à 0 contre Manchester City sur le match retour de cette demi-finale de la Ligue des champions. Après le résultat déjà défavorable de l'aller, Paris est donc éliminé et ne verra pas la finale. Découvrez le résumé de la rencontre.

04/05/21 - 23:50 - Paris chute avant la dernière marche Le PSG avait l'habitude de ne pas être là, encore en vie avec les meilleurs dans un mois de mai qui les renvoyait souvent à leurs conditions de "petit". Mais Paris a connu la finale de la C1 pour la première fois de son histoire il y a moins d'un an et comme l'appétit vient en mangeant, les Parisiens auraient bien pris une nouvelle part du gâteau. Ils ont rêvé en s'offrant le scalpe du Barça et du Bayern mais n'ont pas réussi à faire tomber Manchester City, qui semble bien armé pour tout gagner. Ce mardi soir, alors que la grêle est venu recouvrir d'un manteau blanc la pelouse de l'Etihad, les hommes de Mauricio Pochettino voulait créer "quelque chose de spéciale". Et même sans Mbappé, trop juste pour soutenir ses coéquipiers sur le terrain, le PSG a retrouvé Diallo sur le flanc gauche pour solidifier sa défense. À l'image de l'aller au Parc des Princes, Manchester City n'est pas totalement rentré dans son match et laisse les Parisiens faire. Les vice-champions d'Europe s'arment de patience et tentent leurs chance face à une défense de fer, la meilleure d'Europe, sans doute. Pas très convaincant, Neymar est assez esseulé et Di Maria manque de précision. Contre le cour du jeu, à croire que le destin s'acharne contre eux, les Parisiens vont concéder le premier but. Après un dégagement chirurgicale d'Ederson, qui trouva De Bruyne, Foden voit sa frappe contrée mais Mahrez est là pour tromper Navas. Paris peut s'en mordre les doigts. Marquinhos trouve lui la barre transversale mais le PSG ne cadre pas. Et ça sera bien le problème de cette rencontre. Sans Mbappé et avec un Icardi fantomatique, Neymar et Di Maria ne sont pas assez accompagnés. La muraille bleue ciel est trop haute. Paris n'y arrive pas, concède un second but après un contre génial et s'agace. Di Maria est expulsé après un mauvais geste du très provocateur Fernandinho et les Parisiens tombent ensuite dans l'agacement. Le match est perdu. Manchester City aurait pu alourdir le tableau d'affichage un peu plus mais, peu importe, ils se qualifient avec un avantage net. Paris, lui, peut s'enorgueillir de pouvoir manger à la table des grands d'Europe. Tâche à eux de ne pas finir la saison sur une mauvaise note. Lille a pourtant bien une tête pour venir tout gâcher.

04/05/21 - 23:26 - Verratti après City - PSG : "L'arbitre m'a aussi dit 'fuck off'" Ce sera sûrement confirmé par les images de RMC Sport mais à la fin de cette demi-finale de Ligue des champions entre le PSG et Manchester City, Ander Herrera et Marco Verratti ont expliqué que l'arbitre du match avait proféré des insultes envers les joueurs parisiens. "On parle toujours de respect avec les arbitres mais quand l’arbitre dit « fuck off » à Paredes, est-ce que c'est normal ?", a lancé Ander Herrera. Marco Verratti, lui, a confirmé les propos de son coéquipier. "Oui bien sûr que l'arbitre a dit "fuck off". Pas seulement envers Paredes mais à moi aussi. C’est normal pour eux alors que si nous on le fait, on prend 10 matchs (de suspension)".

04/05/21 - 23:20 - Mahrez (Manchester City) : "Sur les deux matchs, on mérite de passer" Ryad Mahrez, triple buteur dans cette double confrontation face au PSG, a trouvé que cette qualification pour la finale de la Ligue des champions était logique. "C’est mérité, a-t-il réagi au micro de RMC Sport. Sur les deux matchs, on mérite de passer. On a su faire la différence. En deuxième mi-temps on a haussé notre niveau de match et on aurait pu en mettre 3 ou 4".

04/05/21 - 23:12 - Verratti (PSG) : "On a joué mieux qu'eux" Marco Verratti est lui aussi revenu sur ce Manchester City - PSG et sur le parcours parisien dans cette Ligue des champions : "Bien sur qu’il y a de la déception. Jusqu'au carton rouge, on était dans le match. On a joué mieux qu’eux. On a lutté jusqu'à la fin mais dans le football on ne peut pas tout contrôler. On a fait un beau parcours".

04/05/21 - 23:05 - Herrera : "On a été la meilleure équipe pendant 70 minutes" Ander Herrera s'est confié au micro de RMC Sport après cette défaite. "On a été la meilleure équipe pendant 70 minutes. On a bien joué, on a tout essayé, on leur a créés des problèmes. On peut partir la tête haute. Oui, on est triste mais ce n’est pas facile d’être finaliste. On a encore 2 titres et on doit gagner tous les matchs qui sont comme des finales".

04/05/21 - 22:56 - C'est terminé ! Le PSG éliminé par City C'est fini ! Après avoir été battu 2-1 à l'aller, le PSG est battu 2-0 au match retour contre Manchester City. Paris est éliminé de la Ligue des champions et n'ira donc pas en finale pour la deuxième année consécutive..

04/05/21 - 22:49 - Le carton jaune-orangé pour Danilo En voulant rattraper Gabriel Jesus, Danilo découpe son adversaire avec les deux pieds décollés... L'arbitre donne un jaune mais, au vu des images, un rouge aurait pu être adressé au Portugais.

04/05/21 - 22:46 - Agüero remplace Foden L'excellent Phil Foden sort à la place de Sergio Agüero pour les 5 dernières minutes du temps réglementaire. La tête est basse pour beaucoup de joueurs parisiens...

04/05/21 - 22:45 - Sterling et Gabriel Jesus entrent pour City De Bruyne et Bernardo Silva sortent à la place de Sterling et Gabriel Jesus du côté de Manchester City... alors que Pochettino réalise un dernier changement pour le PSG en remplaçant Diallo par Bakker. Triste fin de match pour les Parisiens, tout proches d'encaisser un troisième but.

04/05/21 - 22:41 - Nouvel arrêt de Navas.. Le PSG n'est plus du tout dans son match et subit les assauts anglais. Une nouvelle fois, Paris perd le ballon alors qu'il veut ressortir proprement. Mais Manchester City récupère le ballon et frappe... c'est repoussé par Navas qui pousse un cri d'agacement envers ses joueurs.

04/05/21 - 22:40 - Poteau pour Foden ! Sur une remise en une touche de Fernandinho, Foden est en un-contre-un avec Kimpembe. L'Anglais se met en position de frappe à l'entrée de la surface de réparation et croise son tir... qui vient toucher l'extérieur du poteau droit de Navas. Le PSG sombre dans cette fin de match face à Manchester City..

04/05/21 - 22:37 - Danilo pour Paredes et Dagba pour Florenzi Pochettino veut calmer ses joueurs en faisant un double changement dans ce Manchester - PSG. Danilo remplace Paredes alors que Florenzi cède sa place à Dagba...

04/05/21 - 22:34 - Jaune pour Verratti et Zinchenko Les Parisiens sont en train de se faire avoir au jeu de provocation des Cityzens. La frustration est immense. Verratti commet une toute petite faute sur Zinchenko qui tombe à terre. L'arbitre sanctionne l'Italien d'un jaune après contestation. Entre-temps Paredes a provoqué l'Ukrainien qui s'en est pris à lui. Le joueur de City écope lui aussi d'un jaune. Le match ne ressemble plus à grand chose.

04/05/21 - 22:30 - Rouge pour Di Maria Di Maria a perdu ses nerfs. Au bord de la ligne de touche, Fernandinho contre le Parisien. Di Maria veut récupérer le ballon mais Fernandinho le gêne et l'Argentin vient lui marcher sur le pied. Évidemment, le milieu de City en rajoute 3 tonnes mais ça marche et l'arbitre de la rencontre adresse un rouge. Le PSG finit les 20 dernières minutes à 10... comme à l'aller.

04/05/21 - 22:25 - BUT de City ! Quel contre de Manchester City ! Quel but superbe ! C'est allé très vite avec Foden, De Bruyne... et jusqu'à Mahrez qui crucifie Navas sur un centre au second poteau. C'est quasiment terminé pour le PSG qui doit manquer 3 buts contre la meilleure défense d'Europe.

04/05/21 - 22:24 - Entrée en jeu de Moise Kean et Draxler Moise Kean entre à la place d'Icardi alors que Draxler prend la place d'Ander Herrera, très mécontent... sûrement après les décision arbitrales.

04/05/21 - 22:20 - Gros pressing de City Ce Manchester City - PSG ressemble dorénavant au match aller. Les Cityzens opèrent un gros pressing qui gêne énormément les hommes de Pochettino. Les Parisiens sont loin du but d'Ederson !

04/05/21 - 22:18 - Grosse occasion pour Neymar après un arrêt de Navas Quelle occasion pour le PSG dans la surface de Manchester City ! Paris était parti en contre avec Verratti qui donne pour Diallo qui trouve Neymar. Le Brésilien a de l'espace mais fait face à trois défenseurs. Le numéro 10 du PSG essaye de déborder Zinchenko mais Neymar n'y arrive pas et sa frappe vient butter contre l'Ukrainien, félicité par ses coéquipiers. Une minute avant, Navas avait réalisé un bel arrêt sur une frappe de Bernardo Silva !

04/05/21 - 22:15 - Paredes poussé à terre mais l'arbitre siffle contre lui Sur un nouveau corner de Neymar, le Brésilien centre au premier poteau. Mais l'arbitre siffle contre le PSG alors que Paredes tombe dans la surface. L'Argentin est fou de rage. Sur le ralenti, on voir Paredes être bousculé par Ruben Dias... étonnant ! Il n'y avait peut-être pas pénalty mais sûrement pas faute en faveur de Manchester City...