Montpellier - Saint-Etienne : tout est à refaire pour l' Montpellier HSC

Opportunité intéressante pour l' AS Saint-Etienne mais ce n'est pas cadré et cette tentative ne parvient pas à faire trembler les filets.

Opportunité intéressante pour AS Saint-Etienne : la frappe est cadrée mais le goal adverse veille au grain et peut relancer les siens.

Le directeur de jeu signale à l'instant une touche pour l' AS Saint-Etienne, qui reprend la maîtrise du ballon. Le rappel du score entre les deux équipes : 1-1.

17:45 - Coup franc pour l' AS Saint-Etienne

Karim Abed signale un coup franc pour l' AS Saint-Etienne. Le bilan des ces coups francs : 7 pour le Montpellier HSC et 4 pour l' AS Saint-Etienne. Le score est toujours de 1 - 1. Nous arrivons à la 41e minute de jeu.