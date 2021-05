"Monaco - Lyon : avantage AS Monaco sur sa pelouse, le match en direct"

21:48 - C'est la pause à Fontvieille entre Monaco et Lyon

l' AS Monaco a plutôt la maîtrise du ballon mais manque cruellement d’efficacité : à l’issue de ce premier round, la possession de balle est certes en faveur de l' AS Monaco (46% contre 54%), mais c’est l' Olympique Lyonnais qui a réussi davantage de tirs cadrés (0 contre 1) et qui a pris l’avantage à la marque (1-0).