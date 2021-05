Nantes - Bordeaux : heure, chaîne TV… Les infos du match de Ligue 1

10:40 - Le bilan des confrontations entre les deux équipes

Ce Nantes - Bordeaux est un grand classique du championnat de France de foot: avant le match du jour, les deux clubs se sont effet déjà affrontées à 117 reprise par le passé. La balance des résultats penche en faveur des Girondins, qui totalisent 47 victoires, pour 30 nul et 40 défaites face à cet adversaire. Lors de la dernière confrontation en date, en août dernier, la rencontre s'était terminée sur un score nul et vierge (0-0). Les deux précédents matchs avaient été reportés par les Bordelais et le dernier succès remonte à février 2019 (1-0).