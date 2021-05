Saint-Etienne - Marseille : heure, chaîne TV… L'avant-match en direct

L’OM se déplace à Saint-Etienne dans une assez bonne séquence. Depuis l’arrivée de l’Argentin Jorge Sampaoli les Phocéens ont remporté cinq matchs sur les huit dernières rencontres et n’ont concédé qu’une seule défaite (mais sévère, par 3 buts à 0), à Nice, à la mi-mars. De quoi aborder cette confrontation avec une certaine confiance : ce n’est plus l’OM du début de saison qui va se présenter devant les stéphanois.

Au vu des derniers matchs, l'OM part en tout cas favori de ce déplacement en terres stéphanoises. Sur les sites de paris en ligne, la cote des Olympiens est supérieure à 2 quand celle de leurs hôtes est proche des 3,5. Verdict dans quelques heures donc. Saint-Etienne - Olympique de Marseille sera diffusé ce 9 mai à partir de 12h55 sur Canal+ Sport. Il vous faudra donc un abonnement pour profiter de la rencontre. Il sera aussi possible de suivre le match en streaming sur la plateforme payante mycanal . Vous pourrez enfin suivre l'évolution des deux équipes et les temps forts de la rencontre sur cette page à partir de 13h.

09:02 - Ce qu'il faut savoir sur ce Saint-Etienne - OM

C'est un match entre deux équipes qui se cherchent depuis le début de la saison de Ligue 1, un match à enjeu aussi. L'AS Saint-Etienne reçoit l'Olympique de Marseille, ce dimanche 9 mai 2021. Le coup d'envoi du choc de la 36e journée sera donné à 13h, depuis le Stade Geoffroy Guichard. Pour l'OM, une place européenne est en jeu lors de ce match comme des deux derniers de la saison (la réception d'Angers et un déplacement à Metz pour la dernière journée). A la lutte avec Rennes et Lens pour se faire une place parmi les cinq premiers, synonyme de qualification en Europa League, les hommes de Jorge Sampaoli arrivent à Saint-Etienne avec une série de trois victoires et deux nuls au compteur. Saint-Etienne, encore relégable il y a quelques semaines, semble pour sa part avoir conforté sa position dans le ventre mou du classement. Les Verts ont obtenu trois victoires également lors des cinq derniers matchs, mais deux défaites qui lui auront coûté, dont celle encaissée au Parc des Princes mi-avril, face au PSG, à l'issue d'une fin de match épique.